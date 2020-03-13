【新冠肺炎】袁國勇：香港落後、無在歷史中學習　疫症會重演

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，政府專家顧問團成員、港大微生物學系講座教授袁國勇接受傳媒訪問時，指出內地透過科技做健康申報及追蹤工作，但香港仍用手寫填表，有事發生時需要翻查大量表格，「香港好似真係落後得好犀利。」 香港2003年爆發非典型肺炎（沙士）疫情，至今已經17年，袁國勇表示，沙士後港府曾經指會建3間傳染病大樓，但結果不了了之，醫院及防疫設施沒有大改善，「呢啲疫症一定會重演，從來無喺歷史中學到功課。」

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片／羅君豪攝）

指內地：科技健康申報 香港：手寫填表​

袁國勇接受有線新聞訪問，指內地透過科技做健康申報及追蹤工作，但香港仍用手寫填表，有事發生時需要翻查大量表格，「香港好似真係落後得好犀利。」

沙士至今已過了17年，當年袁國勇也有參與抗疫，他認為香港無汲取教訓。他指出，港府在沙士後曾稱會建3座傳染病大樓，但當沙士疫情結束後，政府急需處理經濟問題，但當經濟改善了，人們卻忘記了痛苦。他稱自己十分悲觀，覺得今次疫情過後，政府都不會處理這些問題，「呢啲疫症一定會重演，從來無喺歷史中學到功課。

▼全球大流行 球星影帝確診 多國進入緊急狀態▼