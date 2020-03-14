【新冠肺炎】何栢良警告歐美爆發或如湖北　促向英國同發外遊警示

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）的疫情持續，世衞早前宣布目前狀況是「全球大流行」（pandemic）；港府昨晚（13日）對歐洲神根地區發出紅色外遊警示，要求有關入境者接受家居強制檢疫。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早（14日）表示，疫情是百年一遇，過去百年沒有因冠狀病毒引起的全球大流行，坦言現時無疫苗，也無確認有效藥物，形容情況是「嚴峻」。他又指出，意大利確診密度超越南韓，又擔心英國的實際感染情況，認為政府應該將英國與神根地區一併處理。

▼全球大流行 球星影帝確診 多國進入緊急狀態▼

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世界衞生組織（WHO）在3月11日宣布新型冠狀病毒引起的肺炎疫情已達到「全球大流行」（pandemic）。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（14日）接受港台《星期六問責》訪問時表示，早在WHO宣布前，世界各地不同國家已經達到大流行的標準，而她們早已採取措拖。他舉例指，內地有果斷封城，香港亦有聲音要求封關 ，現時歐洲亦陸續開始進行封關封城，重申「病毒係唔會等人，一定要封（城）。」

他強調，今次的疫情是百年一遇，因為過去百年沒有因冠狀病毒引起的全球大流行，坦言現時無疫苗，也無確認有效藥物，形容情況是「嚴峻」。他又說：「藥物其實是有毒，無人預知現時嘅用藥會引起咩後遺症」，重申大家要小心防疫。

何栢良分析指，現時疫情最嚴重已經不是內地，「美國同歐洲未準備好，啲人係咪已經開始戴晒口罩呢？」他警告，美國及歐洲共有10億人口，疫情爆發會如同1月在內地湖北的情況，惟應對措施卻未夠追上內地，相信感染及死亡率最終會高於內地。

對於港府向歐洲神根地區發出紅色外遊警示，何栢良理解決定，表示在195國家中，有24個是達「紅燈」大流行情況，而她們大部份位於神根地區。但英國則未有包含在紅色外遊警示內，他坦言對英國情況感到擔心，「你諗下一班機CX250都有5人感染」，料有大量感染個案但未確診，認為感染個案將會急升，將英國與歐洲神根地區國家一併處理，「嚟緊會有唔少留學生返香港，對社區造成壓力。」

七成人感染疫情會消失？ 批評是放棄態度

港大微生物學系講座教授袁國勇稱，當七成人感染並有抗體後，疫症才開始紓緩。何栢良承認，其說法在醫學上是事實，但若政府任由疫情爆發，「呢個喺放棄態度並非防疫態度。」若按此推算，香港最後將有500萬人染病，若2%死亡率，即有10萬人死亡，「無一個地區會等佢哋嘅政府咁樣處理。」

他又指，全球口罩供應緊張，若全球每一人一日用一個口罩，每日需求已超過2億個，「但我哋睇到，香港人千方百計增加口罩供應，睇得到香港係積極面對疫情。」他呼籲，政府應該向市民「講真話」，解釋檢疫政策的決定，先能夠與市民「企埋一齊抗疫。」