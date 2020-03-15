【新冠肺炎】機電署設抗疫主題專頁　聯繫創科企業助研抗疫新科技

發展局局長黃偉綸今日（15日）發表網誌，稱因應新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）疫情的挑戰，機電署建立抗疫主題專頁，聯繫創科企業，研發有助防疫及抗疫的新科技項目。 機電署署長薛永恒說，機電署透過網上平台聯繫數碼港的公司後，由一家本地科技公司研發「體溫探測移動機械人」。機電署已先後安排同類機械人在政府部門進行測試，期望可以應用在各個政府場地。此外，機電署正協助「納米塗層」進行測試，探討塗層在抗疫方面的可行應用。

機電署在其「機電創科網上平台」（E&M InnoPortal）建立抗疫主題專頁，以便物色合適的創科方案協助抗疫。（發展局圖片）

署方在其「機電創科網上平台」抗疫主題專頁上，發布了與抗疫相關的創科方案需求，並聯絡機電署的創科策略伙伴，以物色合適的項目。機電署署長薛永恒說，他們在兩星期內收到逾百個相關方案。

科技公司的團隊正在安裝和測試「體溫探測移動機械人」。（發展局圖片） 研發機械人作體溫探測 在政府部門作測試 薛永恒表示，機電署透過網上平台聯繫數碼港的公司後，由一家本地科技公司研發「體溫探測移動機械人」。機械人能按照地圖和不同環境所設定的路線行走，以代替人手操作。當檢測到體溫異常或較高的人士時，機械人會在屏幕顯示出紅色的影像，並發出警報，提醒管理人員採取跟進行動。 他續指，機電署在3月2日政府復工當日，讓機械人在機電署總部大樓主要入口進行測試，體溫監測運作效果令人滿意。機電署已先後安排同類機械人在政府部門進行測試，如懲教署、運輸署、康樂及文化事務署等，期望可以應用在各個政府場地，減輕前線人員的工作壓力。

協助研發「納米塗層」

此外，機電署亦聯繫研發「納米塗層」技術的研究所，探討塗層在抗疫方面的可行應用，把抗微生物的技術加入納米材料，然後塗上如搪瓷製品上，有助防污及避免微生物停留，從而減低雙手因接觸被污染的物件表面而染病的風險。

薛永恒說，目前機電署正協助有關技術進行測試，期望在不久的將來可推出應用。

機電署在人流較多的地方，例如邊境口岸、機場、政府總部大樓等，安裝智能發燒偵測系統。（發展局圖片）

為人流較多地方安裝智能發燒偵測系統

薛永恒續指，機署會為人流較多的地方，例如邊境口岸、政府總部及其他政府大樓，安裝固定式的智能發燒偵測系統，增強檢測體溫功能。