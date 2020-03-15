【新冠肺炎】周四凌晨由愛爾蘭、埃及、英美入境　須家居隔離14日

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺 炎）疫情持續，港府今晚（15日）宣布，對愛爾蘭、英國及美國發出紅色外遊警示，衞生署將對由該三個國家，以及現時紅色外遊警示仍然生效的埃及，所有相關的抵港人士，都要接受家居強制檢疫，隔離14天。 新措施由3月19日零時零分起生效，衞生署港口衞生科人員會根據《預防及控制疾病規例》（第599A章），要求所有於抵港前14日曾到愛爾蘭、英國、美國或埃及的人士（不論是否香港居民），都要接受家居強制檢疫。

港府今晚（15日）宣布，對愛爾蘭、英國及美國發出紅色外遊警示，衞生署將對由該三個國家以及現時紅色外遊警示仍然生效的埃及抵港的人士加強衞生檢疫安排，要求有關人士接受家居強制檢疫。（張浩維攝）

港府早前公布就抵港前14日曾到韓國、伊朗、日本北海道及歐洲神根地區（即奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典及瑞士）的人士的衞生檢疫措施仍然維持不變。

衞生防護中心指出，本港在過去14天（3月2日至3月15日下午四時）錄得的46宗確診個案當中，26宗（56.5%）為輸入個案，另外7宗個案（15.2%）的病人曾在部分潛伏期前往外地。衞生防護中心因應疫情發展，考慮全球各地的風險、本港現有檢疫設施的容量及當地政府實施的措施，以及為確保本地醫療系統運作正常，不時檢討相關衞生檢疫措施的可行性，適時作出調節。

鑑於全球各地的疫情正迅速蔓延，各地個案數字不斷上升，中心再次呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃；如果不可避免前往香港以外國家／地區，應戴上外科口罩，回港後亦應繼續佩戴14天。

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