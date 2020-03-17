【新冠肺炎】幼稚園校長：需延遲放暑假補課　憂新學年N班收生

行政長官林鄭月娥今（17日）早在行政會議前表示，中小學如期在4月20日復課「已經無乜可能」，同時應分階段進行。 教協早前一項調查顯示，四成幼稚園面對極大營運困難，並有近兩成學校可能面臨倒閉。有幼稚園校長表示，未能如期於4月復課已是意料之內，同時預計來年的非政府資助幼兒學前班（N班）更難招生；至於K1至K3級別則未見退學潮，但預計復課後需稍延遲放暑假作補課。

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教協理事、幼稚園校長梁秀婷接受《香港01》訪問時表示，業界對於4月20日未能復課是意料之內，她指幼稚園原本預計不會跟隨在4月復課，而是待5月中後旬分階段復課，但按目前情況而言，她擔心5月都未必是復課時機。

梁解釋，業界普遍難以搜羅兒童口罩等防疫物資，加上部分學生的家人曾外遊，或正處家居檢疫狀態，由於幼稚園學生年紀較小，她促請教育局應提供清晰指引，復課時應如何處理這些個案學生，減低校內傳染風險。

梁秀婷認為家長正處兩難局面，停課期間子女失去學習機會、不能外出遊玩，亦需花時間照顧，但若復課上學又會存在感染風險。（資料圖片）

對家長來說，梁秀婷認為他們正處兩難局面，停課期間子女失去學習機會、不能外出遊玩，亦需花時間照顧，但若復課上學又會存在感染風險，因此家長對復課與否的意見存在矛盾。

在學校營運方面，梁秀婷指，私立幼稚園或幼兒中心的經營較困難，按照過往慣例，學校一般會在8月招收來年N班，但在目前的「N班退學潮」及疫情影響下，家長或不會讓子女入學讀N班，從而影響幼稚園的入學率。至於非牟利幼稚園方面，梁秀婷指該些學校的K1至K3級別未見退學潮，她指在免費幼稚園計劃下，家長的負擔不會太重，因此不會貿然退學。

一旦復課，梁秀婷預料大部分幼稚園亦要考慮補課，以其學校為例，則計劃延遲3個星期，至7月底才放暑假；但目前疫情全球爆發的情況下，她指相關計劃仍然存在變數。