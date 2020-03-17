外傭不滿與僱主同住政策　認為毋須硬性規定　Erwiana到庭旁聽

在港工人戶的菲籍女傭，不滿政策限定外傭必須與僱主同住，認為有違憲之嫌，早前提出司法覆核被拒。菲傭不服裁決提出上訴，案件今（17日）在上訴庭聆訊，代表女傭的律師陳詞指，香港的外傭被硬性規定與僱主同住，會增加外傭被迫在休息日工作的風險。而外傭往往因欠議價能力，不想得失僱主，亦難以拒絕，認為政策應讓僱主與僱員達成共識，而非作硬性規定。在港工作時曾受僱主虐打的女印傭Erwiana，今亦有到庭旁聽，她稱現時在關注外勞權益的非政府組織從事實習工作。

上訴人Nancy Almorin Lubiano(左)及Erwiana(左)。(朱棨新攝)

認為應回復2003年前做法

上訴人Nancy Almorin Lubiano，答辯人為入境處處長。

代表上訴人的資深大律師石永泰陳詞指，他們並非要求外傭不會與僱主同住，但認為僱主與外傭可以達成協議，讓外傭可選擇在外留宿，認為在法例不應有所妨礙，認為應回復2003 年前的做法，即外傭可與僱主就是否需要同住，自行達成共識。

未有證據指會加重房屋及交通負擔

石大狀續指，現行硬性規定僱主與外傭同住的政策，增加外傭在休息日被迫工作的風險。僱主或會在外傭在休息日離開住所前，強迫外傭工作，而外傭或因與僱主同住而別無他選。雖然外傭可拒絕僱主的要求，但外傭欠議價能力，亦不想得失僱主。

入境處曾指若外傭不與僱主同住，會對本港的房屋、交通造成負擔，惟石反指，有關說法欠缺相關證據支持。案件明續。

案件編號：CACV112/2018