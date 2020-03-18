【電子牛肉乾】警方深水埗試行至今發千張告票　警員指可減出錯

警方本周一﹙16日﹚正式推行「電子定額罰款通知書先導計劃」（電子牛肉乾），在打擊違例泊車時，於手提裝置輸入涉事車輛的車牌號碼，再配合便攜式打印機，即時列印告票，完成發出「牛肉乾」程序。 警方今早﹙18日﹚於長沙灣青山道及通州西街交界一帶試行計劃，接連發出多張電子告票。有交通督導員表示，新計劃可避免抄錯資料，而且系統可拍攝照片，記錄違規情況，形容「有圖有真相」。另有深水埗區警長稱，計劃推出至今，該區發出約千張告票，過程大致順暢，不過有時列印告票後，會出現不慎撕破告票的情況。

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▼警方深水埗試行電子告票▼

警方本周一起實行「電子定額罰款通知書先導計劃」，透過流動電話應用程式，輸入涉事車輛的車牌號碼，或掃描新行車證上的二維碼，配合便攜式打印機，便可即時列印告票；另可利用手提裝置拍攝最多5張現場圖片，如記錄涉事車輛在禁區違泊情況。警方本周於深水埗、灣仔及將軍澳試行計劃。

警方今早於長沙灣青山道及通州西街交界一帶試行計劃，向多輛違泊私家車發出電子告票抄牌，交通督導員向傳媒實地展示使用新方式，即場列印告票，貼在違泊車輛車頭。

交通督導員余輝誠表示，過往手寫告票時，曾不慎抄錯個別字母，但新計劃下，可免卻相關錯誤。（梁鵬威攝）

深水埗警區交通組警長翁仲培表示，計劃試行至今大致順暢，反應正面，該警區接近全數交通督導員已試用新系統， 並發出約千張電子告票。他表示，近期違泊情況嚴重，告票量未有因計劃而增多。

同區的交通督導員余輝誠表示，過往手寫告票時，曾不慎抄錯個別字母，但新計劃下，可免卻相關錯誤，因系統會顯示有關街道名稱、日期、時間等。他又稱，系統可拍攝照片，記錄違規情況，形容「有圖有真相」。不過他亦指，由於現時大部分車輛未有二維碼，需手動輸入車牌，故實際發出告票時間，與過往相若。

翁仲培亦表示，列印告票後，曾有不慎撕破的情況，但問題不大，可即時再列印。他又稱，部分交通督導員仍未完全熟悉便攜式打印機，不知待機一段時間後，會自動關機，需要手動重開。

翁仲培（圖右）表示，計劃推出至今，該區發出約千張告票。（梁鵬威攝）