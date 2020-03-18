新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，本港今日（18日）新增14宗確診個案、8宗初步確診個案，合共239人仍留院隔離治療。當中第182宗確診個案為一名50歲女士，於加拿大國際學校任職文員，據知過去兩周潛伏期經常到中環蘭桂坊消遣，其間曾與大量朋友接觸，衞生署衞生防護中心正尋找緊密切接觸者。另外有人返港後未發病時，曾去一個20圍的婚禮。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日下午在記者會公布，今早已錄得14宗確診個案、8宗初步確診個案，目前香港合共已錄得190宗確診及初步陽性個案。

▼疫症下的蘭桂坊▼

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有人曾去婚禮

第169宗確診個案為一名34歲男子，主要居住於上海，擁有香港居民身份證。他於2月24日至3月12日曾到訪德國，3月16日開始發燒。該男子在香港無住址，抵港後居住於北角香港維港凱悅尚萃酒店，病發前兩日曾參與聚會，曾入住私家醫院，及後轉往律敦治醫院治療。

第170宗個案為36歲男子，於3月3日至3月12日曾到訪荷蘭及瑞士，3月14日開始發燒，及後入住東區醫院。

第171宗個案為27歲男子，3月12日至15日曾到訪倫敦，返港後未發病時，曾參與一場20圍婚禮，3月17日開始發燒，及後入住威爾斯親王醫院。

第172宗個案為28歲運動員，2月9日至3月14日曾到法國、奧地利接受培訓，3月15日起有喉痛、咳及頭痛，抵港後無返住所，而是居住沙田體院宿舍。他於3月17日曾到私家診所求醫，及後轉介威爾斯親王醫院。

《南華早報》向員工發送內部郵件指，有一名自由身職員初步對新冠病毒檢測呈現陽性。（余俊亮攝）

第173宗個案為55歲男子，曾參加美麗華旅遊的西歐團，該團共有逾30人，當中包括其妻子。該團於3月4日至14日曾到訪荷蘭、德國、瑞士及法國，抵港後與妻子接受強制家居隔離，該男子於3月17日起發燒，及後由救護車送往伊利沙伯醫院。第174宗個案為第162宗個案的密切接觸者，而第162宗個案涉及一名36歲有長期病患的男子，兩人3月9日一同用膳；第174宗個案病人於2月28日至3月9日到訪瑞士，3月9日起不適，送往伊利沙伯醫院後確診，當局相信該名病人是第162宗個案的感染源頭。

第175宗及第176宗個案為一對情侶，兩人同為29歲，2月27日至3月14日期間曾到訪日本沖繩、泰國曼谷及清邁。兩人回港感不適，及後於聯合醫院求醫，今日正式確診。

第177宗及178宗個案為一對夫婦，妻子居住於法國，丈夫則居住於香港。丈夫曾到西班牙巴塞羅那與妻子碰頭，3月12日返港，3月16日起有咳及喉嚨痛，隨後入住瑪麗醫院。

第179宗個案為63歲男子，他3月12日至16日曾到訪美國，居於美國的妻子同行。該男子返港後因有不適，被港口衛生科直接送院。第180宗個案涉及一名38歲男子，其妻子身處英國，該男子3月1日至14日到訪英國，返港後3月16日開始頭痛，經私家醫生協助取樣本化驗後確診入院。

第181宗個案涉及一名63歲女士，2月29日至3月14日曾到訪英國倫敦，返港後不適，經私家醫生協助取樣本化驗後確診入院。

第182宗個案為一名50歲女士，無外遊紀錄，於加拿大國際學校任職文員。衞生防護中心指，據知她兩周的潛伏期內，經常到中環蘭桂坊飲酒消遣，其間曾與大量朋友接觸，衞生防護中心正尋找緊密切接觸者。

至於初步陽性個案方面，第183宗個案為一名24歲女子，任職報社記者，她於2月27日至3月8日期間曾到訪倫敦。第184宗個案涉及一名64歲女子，2月11日至2月29日期間曾到訪埃及，3月5日至13日期間曾到訪印度。

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第185宗個案為一名英國23歲男留學生，他居住於英國萊斯特（Leicester），3月16日返港後不適入院。第186宗個案為46歲女士，她2月21日曾到訪阿聯酋杜拜，3月4日到訪西班牙，3月14日經卡塔爾多哈轉機返港，衞生防護中心指，她於杜拜時已開始感到不適。

第187宗個案為英國20歲女留學生，她3月17日返港，港口衛生科人員發現她有不適，隨後送院。第188宗個案為16歲英國男留學生，第189宗個案是該名男學生的49歲父親，3月11日至12日曾到英國的醫院求醫，3月17日兩人一起返港，隨後應港口衛生科人員要求送院。

第190宗個案為一名12歲小朋友，3月3日至16日曾到訪英國，經化驗後呈初步陽性入院，目前未有詳細資料。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，目前共有239人仍留院隔離治療。截至今午12時，仍有69名確診者在12間醫院留醫，第119宗個案情況危殆，其餘68人情況穩定。昨日共有32名返港人士入境時申報不適，由港口衛生科人員協助轉介醫院，有28人經衞生署轉介送院。

目前本港共有954張負壓病房床位，使用率為42.6%；負壓病房使用率67.5%。庾慧玲表示，最近兩日的呈報個案數目遠超過往數個星期，擔心隔離病人數目持續上升，令隔離床使用率高企。她表示，本港的外地輸入個案愈來愈多，當中包括留學生，醫管局將繼續留意情況，配合政府的抗疫策略。

衞生署衞生防護中心總監黃加慶形容，個案數字偏高，近期絕大部份確診個案均為外地輸入個案及有外遊史，隨著返港學生及市民增加，他預期未來一至兩星期個案數字會更多，至於何時會達到高峰及回落，黃則表示：「大家都係想，但係要觀察。」

政府昨日宣布，由3月19日零時起，所有從內地、澳門及台灣以外地方抵港的人士，都要接受14日強制檢疫、家居檢疫或醫學監察。