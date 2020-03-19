【新冠肺炎】康文署浴室關閉　無家者僅以毛巾抹身：如帶菌流浪

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，康文署各康樂場地的更衣室及沖身設施亦會暫停開放，令一班無家者無法洗澡。有無家者表示，自浴室關閉，曾逾一個月沒有沖涼，只能在公廁用毛巾沾濕水抹身。 有無家者擔心無法洗澡加上疫情持續「我哋變咗係帶住細菌流浪」，希望康文署重開更衣室浴室，更直言政府「唔畀我哋有衛生嘅生活」，是違背政府一直宣揚的抗疫理念。 社區組織協會今日（19日）到長沙灣政府合署向深水埗區議會遞信，要求議會跟進，並促請康文署重開硬地足球場浴室。 康文署回覆《香港01》查詢時指，現行安排是基於衛生考慮。至於會否考慮開放部分康樂場地浴室，康文署僅指「沒有補充」。

社區組織協會今日（19日）到長沙灣政府合署向深水埗區議會遞信。（侯彩琳攝）

因應疫情，本月初康文署宣布，在重開的運動設施時採取特別措施，包括限制設施使用及逗留人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽等。而各康樂場地的更衣室及沖身設施亦會暫停開放。

通州街公園公廁外有通告 更衣和沖身設施暫停開放

記者到露宿者較常聚集的通州街公園公廁視察，發現康文署在女廁浴室前貼出通告，指更衣和沖身設施暫停開放，康文署亦以圍欄攔著入口。而更衣室內的衛生環境亦不理想，包括地下有水跡和黑色污漬，椅子亦發黑，而花灑頭則以膠水樽代替。

另外，通州街公園的殘疾人士廁所亦暫停使用，公園僅貼出通告，指廁所「暫停使用，不便之處，敬請原諒」。

至於深水埗南昌街公廁，據公廁清潔員表示，公廁浴室仍有開放，惟開放時間有限，為上午7時至11時，及下午4時半至下午11時。而公廁內有四間浴室。

簡先生（左二）表示，以往會在康文署康樂場地的浴室沖涼，自浴室關閉之後，他曾逾一個月沒有洗澡，只能在公廁用毛巾沾濕水抹身。（侯彩琳攝） 無家者曾一個月無洗澡 僅以毛巾抹身 今年69歲的簡先生在麥當勞露宿，以往會在康文署康樂場地的浴室沖涼，自浴室關閉之後，他曾逾一個月沒有洗澡，只能在公廁用毛巾沾濕水抹身。無法洗澡加上疫情持續，令他相當擔心因此增加感染風險。他也曾試過到其他地方找浴室，但根本找不到，故他希望政府能重新開放康樂場地浴室。 簡先生本身擔任售貨員，以往偶爾會到朋友家或平價旅館居住，亦沒有申請綜援，一直自力更生。惟三個月前失業，他失去收入來源，只能到麥當勞「居住」，他感嘆年紀大加上經濟環境差，令他找工作「好困難」，現時只好申請綜援。

阿May指，由於疫情持續，加上無法洗澡，擔心「變咗係帶住細菌流浪」。（侯彩琳攝）

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擔心帶著細菌流浪 對防疫不利

今年62歲的阿May同樣在麥當勞過夜，由於康文署浴室關閉，她只能用水「抹下身」，「根本無可能有得沖涼」。她又指，由於疫情持續，加上無法洗澡，「我哋變咗係帶住細菌流浪」，她希望康文署能重開康樂場地的更衣室浴室，直言政府「唔畀我哋有衛生嘅生活」，是違背政府一直宣揚的抗疫理念。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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社協要求康文署重開浴室

社區組織協會連同數位無家者，今日（19日）到長沙灣政府合署向深水埗區議會遞信，要求康文署重開硬地足球場浴室。社區組織幹事吳衞東表示，無浴室沖涼令露宿者增加感染風險，「對防疫一定有負面的結果」，而根據社署數字，全港至少有1,270位無家者。

同時，吳衞東又指，深水埗區議會早在2017年已通過「無家者友善政策」議程，但並無落實任何具體制度保障。因此社區組織協會促請政府落實無家者友善政策，包括政府部門不應以驅趕露宿者，而是應有具體的保障無家者的方案；另外，需興建過渡性房屋，設立單身宿舍安置無家者。

康文署回覆《香港01》查詢時指，現行安排是基於衛生考慮。至於會否考慮開放部分康樂場地浴室，康文署僅指「沒有補充」。