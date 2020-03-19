【新冠肺炎】調查：逾三成教師撐延遲復課　八成稱防疫物資缺貨

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，行政長官林鄭月娥早前表示，中小學如期在4月20日復課「已經無可能」。教聯會3月的一項調查顯示，36%教師認為應進一步延遲復課。 而在學校採購防疫物資方面，有83%教師指防疫產品缺貨，38%教師指訂購後被取消訂單。亦有82%教師認為，學校口罩存量不能夠應付復課後的需要。 另外，教聯會指，由於學校復課及補課安排有不同，加上停課期間，學生的學習態度亦有不同，相信復課後學生之間會出現明顯差異。

教聯會調查顯示，36%教師認為應進一步延遲復課。（侯彩琳攝）

新冠肺炎疫情持續，教育局宣布，最早復課日期為4月20日，惟行政長官林鄭月娥早前表示，以目前情況而言，4月20日全面復課已無可能，即使疫情較穩定，亦需要分階段復課。

近半教師撐分階段復課

香港教育工作者聯會(教聯會)於3月初進行調查，共收到625位在職幼稚園、中小學、特殊學校教師回應。調查發現，有49%受訪教師支持分階段復課，36%教師認為應進一步延遲復課，僅12%教師認為學校應全面復課。

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逾八成教師指防疫產品缺貨

另外，在學校採購防疫物資方面，有83%教師指防疫產品缺貨，38%教師指訂購後被取消訂單，41%指訂購後遲遲未收到產品。同時，有82%教師認為，學校口罩存量不能夠應付復課後的需要。

學校採購物資有困難，調查亦發現，有92%教師期望教育局以中央統籌方式採購防疫物資，亦有64%教師希望教育局提供更多防疫津貼，60%教師認為教育局應提供更清晰防疫指引。

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45%教師認為文憑試應如期開考

而在文憑試方面，有45%教師支持如期開考，但亦有逾35%半教師認為應延期，6%認為應取消今年文憑試。而教師不支持文憑試如期開考的原因主要包括擔心增加傳播病毒的風險、考場難以符合防疫準則、考生表現受影響、防疫物資不足。

逾三成教師稱其所在學校會延遲暑假 期間會補課

教聯會亦調查不同學校安排暑假的情況。有33%教師稱，所在學校將延遲放暑假，期間會補課。亦有13%教師指所在學校會如期放暑假，期間不會補課，而如期放暑假而期間會補課的則有9%。亦有34%教師不知道學校暑假安排或學校未決定。

教聯會憂復課後學生學習差異明顯

教聯會主席黃錦良指，由於不同學校復課及補課安排有不同，加上停課期間，學生的學習態度亦有不同，例如有些學生能善用假期，有些卻未能專心學習，相信復課後學生之間會出現明顯差異。他建議政府向學校就復課後及暑假安排發出指引，讓學校有所依循。

教聯會主席黃錦良(中)指，由於不同學校復課及補課安排有不同，加上停課期間，學生的學習態度亦有不同，相信復課後學生之間的學習表現會出現明顯差異。（侯彩琳攝）

絕大部分學校未能採購到足夠口罩

至於採購物資方面，黃錦良亦指，據學校校長反映，「絕大部分」的學校均未能採購到足夠口罩，有學校向廠商訂購，但被要求先支付一半金額，廠方才會生產，令校方「好被動」，亦擔心最終未能買到口罩。

教育局資助不足 建議統籌採購口罩

教育局早前表示，本月陸續學校發放一筆過防疫特別津貼，津貼額按學校類別和規模而定，由10,000元至25,000元不等。黃錦良指，政府提供的資助不足夠，期望局方增加資助。他又指，現時口罩的市價高昂，若學校需繼續以市場價購買口罩，擔心資助難以足夠，他建議政府以中央統籌的方式採購物資。

另外，而教聯會亦從深圳購買了100萬個成人口罩，預計將於下星期到貨，教聯會將以成本價向各中學出售口罩。