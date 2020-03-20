【新冠肺炎】港留學生逾4萬人近半在英國　料回流潮持續至下周

新型冠狀病毒肺炎（亦稱武漢肺炎）全球疫情加劇，大批海外港人及留學生回港避疫，令社會擔心將出現第二波傳播高峰。即使今日﹙19日﹚起由外地抵港的本港居民及旅客（來自台灣和澳門除外），一律要接受14日強制家居檢疫，仍有大批市民返港。 有統計顯示，料本港有至少4萬名學生在外地留學，包括3.6萬名大專生及逾5,000名中學生，當中一半於英國留學。以現時國泰和維珍每日分別有4班和1班機從英國返港，每日可接走逾1,500人計算；若所有英國港人留學生均回港，相信回流潮將延續至下周才有望完結。 面對大批市民從海外返港，有專家指政府需盡快界定高危地區，安排來自高危地區入境者直送隔離中心。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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3月逾50宗輸入個案 多人曾到訪英法日

記者統計，自第105宗個案﹙3月4日確診、印度團首名確診者﹚起，至3月18日一共有51宗輸入個案，當中49人為香港居民，2人為遊客。在上述51名確診患者中，10人潛服期或發病期間到過英國，6人到過日本﹙非鑽石公主號郵輪乘客﹚，6人曾到法國，另有9人隨同一旅行團到訪埃及，5人隨旅行團到過印度等﹙每名患者近期或到訪過多個國家﹚。

按外遊原因計，6人為移居海外的港人，5人為留學生，3人是空中服務員因而要到外地執勤，2人到外地工作及工幹。

另外，入境處數字顯示，3月以來每日有6千多至1.4萬名香港居民經機場抵港，平均每日有8,500人。

全球港留學生超至少4萬人 或現回流高峰

隨着歐美多地宣佈學校停課，不少留學生返港避疫。根據聯合國教科文組織2019年的統計，本港有至少3.6萬名大專學生在外地﹙不包括內地﹚留學，接近半數﹙1.7萬﹚在英國，另有超過9,000人在澳洲、7,500人在美國。

至於在外地留學的中學生，大部分在英國寄宿學校就讀，英國私立學校聯會（Independent Schools Council）2019年一份報告顯示，當地中學有接近5,000名來自香港的寄宿生。換言之，現時有至少4萬名本港大學及中學學生在外地留學。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，近日部份地區如英國、埃及等返港人士都有多人確診，而衞生署今日起已開始在機場抽查部份來港人士，要求他們留深喉唾液樣本做病毒檢測，他認為需視乎隨機抽樣檢測的陽性比率，界定哪些國家或地區屬較高危的地區，再調整檢疫措施。

許樹昌指，若得知哪些地區較高危，自當地抵港的人士包括留學生，應安排落機後直送檢疫中心隔離；若檢疫中心位置不足，可考慮安排首10日入住檢疫中心，餘下4日在家隔離，因為新型冠狀病毒的潛伏期中位數是4日，75%人均會在首7日發病。