【新冠肺炎】蘭桂坊生意跌半　外籍客堅持日日飲酒：港人過份緊張

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，截至下午4時，衞生署公布新增16宗確診個案，累計209宗個案。其中二人曾到蘭桂坊，當局稱會調查感染是否與蘭桂坊有關。 於晚上約7時，蘭桂坊大部分店舖如常營業，不過現場甚為冷清，甚至有食肆未有客人。有餐廳經理表示，自疫情後生意大跌超過一半。 不過有外籍客人稱，自己會如常每日到蘭桂坊飲酒，自己於港鐵、街上會如常佩戴口罩，但認為港人過份緊張（over-react），相信疫情很快完結。

蘭桂坊大部分店舖如常營業，不過現場甚為冷清。（余俊亮攝）

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於晚上約7時多，蘭桂坊大部分酒吧及食肆照常營業，大部分員工有佩戴口罩。不過，現場甚為冷清，未有太多食客，有酒吧更全空，只有員工在內清潔。現場可見，大部分客人選坐近室外位置。

外籍客：疫情很快完結

退休外籍人士Charles稱，自己為蘭桂芳的常客，幾乎每日均來飲酒，目睹疫情對蘭桂坊的打擊甚大。對於有確診個案曾到蘭桂坊消遣，他稱不影響自己前來的意欲，指自己於港鐵、街道上會佩戴口罩，亦會消毒雙手，認為港人略為過份緊張（over-react）。不過，他補充認同外國人未有認真看待疫情，導致現時大爆發情況，惟相信疫情很快會完結。

外籍客charles未有佩戴口罩，更稱會日日到蘭桂坊。（張嘉敏攝）

港人周小姐及陳小姐到蘭桂坊的餐廳晚膳。她們稱知悉有確診個案曾到蘭桂坊，惟因一早訂座為朋友慶祝生日，故未能取消。她們稱有考慮自備餐具，又說晚飯後會立即回家，不會逗留。二人稱，自疫情爆發後已甚少外出飲酒，因飲酒要除下口罩及逗留較長時間。

食肆設體溫量度儀

有食肆負責人表示，自疫情爆發後生意大跌超過五成。他們已訂購量度體溫的儀器，將於明天起為入場客人測體溫。不過，他們現時未有打算關閉酒吧。

蘭桂坊集團人力資源行政總監劉思敏稱，自疫情爆發後，已要求商戶每日申報員工健康情況及外遊紀錄，並會聯同食環署加密清潔次數。她又稱，將會於街道上張貼告示，提醒客人佩戴口罩及清潔雙手等，現時未有打算關閉。