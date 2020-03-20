田北辰斥青盈路致青山公路擠塞　路政署：工程展開會先擴闊迴旋處

運房局擬斥資7.55億元擴闊青山公路青山灣段，由現時雙線不分隔行車道改為雙程雙線分隔行車道，倘獲財委會撥款料今年下半年開始施工，料2024年第2季竣工。 立法會交通事務委員會今早（20日）召開會議商討事項，普遍議員均支持工程計劃。惟實政圓桌立法會議員田北辰表示，青山公路出現擠塞源於青盈路迴旋處有大量私家車前往附近學校，要求當局優先擴闊青盈路，並考慮建設繞道改善情況。

是次工程計劃為擴闊屯門海榮路至香港黃金海岸第一期之間，一段長約 1.9 公里的青山公路青山灣段，由現時約 10.3 米闊的雙線不分隔行車道改為雙程雙線分隔行車道。（立法會文件）

路政署主要工程管理處處長陸偉雄表示，建設繞道並不可行，因涉事路段僅足夠擴闊行車道，但已安排工程計劃開展後，優先擴闊青盈路迴旋處。陸補充，屆時擴闊迴旋處後，相信車輛在路口位轉左轉右亦會較以前暢順，亦會配合調控交通燈時間，改善擠塞情況。

工聯會立法會議員陸頌雄則問及，隔音屏障為何僅建於低密度住宅；民主黨立法會議員尹兆堅同樣質疑，當局興建隔音屏障的安排，予人「欺善怕惡、重富輕貧」。加上，尹兆堅指出黃金海岸第一期住戶曾要求不建隔音屏障卻遭拒，促當局解釋原因。

陸偉雄表示，新建的隔音屏障須按照環保署的標準，並就周邊環境進行環境檢討。陸又解釋，當局興建相關屏障要視乎噪音以及樓宇高度，故涉事工程除會在低密度住宅興建隔音屏障，三聖邨亦會興建一個半密封的隔音屏障。至於黃金海岸住戶反對一事，陸表示將安排涉事的業主立案法團及住戶商討。

工程展開後，將會就涉事路段興建隔音屏障。（立法會文件）

青山公路連接荃灣與屯門長約16公里，是次工程計劃為擴闊屯門海榮路至香港黃金海岸第一期之間，一段長約 1.9 公里的青山公路青山灣段，由現時約 10.3 米闊的雙線不分隔行車道改為雙程雙線分隔行車道，以配合其他已擴闊的青山公路路段。

當局早前提交的立法會文件顯示，目前涉事路段的行車量比率在平日上午達0.88，工程計劃落成後，於2024年及2031年早上繁忙時間的行車量比率將能下降至0.54及0.63。