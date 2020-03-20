【新冠肺炎】陳帆倡巴士防疫上客最多70%　九巴：接近取消企位

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，航空業大受打擊，香港快運（HK Express）宣布下周一（23日）起，將暫停所有航班營運至4月30日，並計劃5月1日恢復航班營運。 運輸及房屋局局長陳帆今日（20日）見記者時表示，對情況予以理解，得悉背後有其原因，相信他們會保障乘客及員工的福祉做應有的工作。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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陳帆公布防疫新措施，指巴士上座率不應超過70%。（資料圖片）

新大嶼山巴士擅自削班次遭運輸署警告

陳帆續指，疫情影響全球航空事業，因應各國政府變更入境安排，導致跨境人流需求大幅減少，稱正與機管局商討有何措施，協助航空事業生存。

而新大嶼山巴士公司早前未有向運輸署申請下，擅自削減7條路線班次。陳帆表示感到遺憾，運輸署已向有關的專營巴士公司發出警告，並會跟進一些投訴。他指出，疫情期間十分重視公共交通配套，首要確保市民出行不受影響，其次是公共交通工具上人與人之間須保持足夠社交距離，故要求專營巴士公司在班次配調時，須確保每一輛巴士上座率不超過百分之七十。

至於大埔富亨邨亨泰樓早前有3名確診者住在大廈同一座向，陳帆表示政府已成立跨部門專責小組，研究並分析事情，以找出問題所在。

九巴指要將每部巴士的載客率降至不多於七成，幾乎要取消企位。（資料圖片）

九巴回應：取消企位意味額外購置巴士​

對於政府表示要求公共交通工具確保在疫情期間載客量不可超過七成，九巴表示，值得業界包括鐵路、電車和各巴士公司探討。九巴指以巴士為例，七成載客量接近取消企位，在目前繁忙時間巴士車隊幾乎全數出動的情況下，取消企位意味額外購置巴士。在落實執行方面，根據目前法例，巴士從業員無權阻止乘客在法定載客人數許可下登車。「我們會和政府、業界共同探討有關要求的可行性。」

新巴城巴回應指，兩巴乘客量因新冠肺炎疫情而大幅下跌三至四成，故須調整部份路線班次，以減低虧損及資源浪費。現時在繁忙時段之班次比正常約減少12%，巴士每小時之平均滿座率約七至八成，公司會繼續密切留意客量情況及與運輸署保持緊密溝通，適時作調整。