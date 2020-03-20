【新冠肺炎】PURE Fitness四患者到訪　全線關14日　多人自我隔離

本港今日（20日）截至下午四時，新增48宗確診感染新型冠狀病毒個案，破單日新高，部分確診者曾到Pure Fitness蘭桂坊加州大廈分店、中環工商銀行大廈分店及中環建業榮基中心分店健身。Pure Fitness宣布即日起關閉所有Pure Fitness及Pure Yoga分店14日至4月2日，並於4月3日重開。至於確診者曾接觸的私人教練，以及三間分店的職員需接受隔離。

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Pure Fitness健身室相關確診個案今日再添一人。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，有個確診別個案去過蘭桂坊（第227宗）、SOHO區（第243宗），亦有個別人去過Pure Fitness健身是荷里活道建業榮基中心分店（195、227、248號），以及去過蘭桂坊分店（195、199、227號），但未必是在這些地方感染，而是聚集。

Pure Fitness昨日（19日）即時關閉三間分店，其他Pure Fitness及Pure Yoga分店則將於3月20日及21日全線關閉以作徹底清潔，並於3月22日重開。

但隨會員確診個案增加，Pure Fitness今日再通知會員，即日起至下月2日關閉全線Pure Fitness和Pure Yoga分店，下月3日重開。在關閉期間，所有分店會進行徹底清潔，過程符合美國國家環境保護局針對新冠肺炎的衛生標準。

▼疫情全球大流行 香港將對全球「封關」▼

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確診者私人教練無病徵 自願隔離

Pure Fitness表示，有確診者在3月5日、6日、10日及11日部分時段曾到訪蘭桂坊加州大廈分店、3月4日、8日、12日、14日及15日部分時段曾到訪中環工商銀行大廈分店，以及3月16日部分時段曾到訪中環建業榮基中心分店，沒有參加任何團體健身課程、也沒有使用桑拿設施及食物區，曾獨自在蘭桂坊加州大廈及建業榮基中心分店健身，以及在工商銀行大廈分店接受個人健身培訓，有關私人教練沒有任何病徵及已看醫生，未來14日亦會自願隔離及等候病毒測試結果，該教練的客人亦接獲通知。

上述三個受影響地點的所有員工亦將接受為期14日的自願家居隔離。Pure Fitness又指，當得知有確診者周二（17日）首現病徵，翌日病毒測試呈陽性，已派員到涉事三間分店進行徹底清潔。