【新冠肺炎】孕婦中招或致小產　準媽媽抗疫拒外遊、消毒水噴全身

新冠肺炎疫情持續擴散，日前一名懷孕16周的32歲孕婦前往意大利和杜拜旅遊後，確診新型肺炎，成為本港首宗孕婦確診個案。醫管局表示擔憂病毒會增加孕婦小產風險。立即睇片，了解孕婦及初生嬰父母的抗疫大法！

初生寶寶抵抗力較弱，父母想盡辦法希望保護幼兒。（曾國亨攝）

對於有孕婦確診，懷孕九個月的何小姐表明擔心，由於須定期到設有傳染病中心的瑪嘉烈醫院產檢，故她已即時諮詢醫生意見，確保一切妥當安全。對於新冠肺炎於全球各地大爆發，她認為旅行還是不去為妙：「宜家咁樣點去旅行？」更會做好個人衞生保護自己及胎兒：「出街後，回到家就用消毒藥水噴全身，出街摸過啲咩都會用搓手液消毒。」至於會不會因此轉往私家醫院分娩，何小姐就稱無考慮過。

孕婦何小姐表明疫症期間不會外遊。（曾國亨攝）

至於初生嬰兒的父母，都因應疫情而各出奇謀保護家人。王先生的孩子出生14日，太太仍在坐月子，他表示在疫症開始時已經擔心，加強清潔家居，今天(20日)獨自帶着寶寶到健康院檢查：「媽媽剛剛生完，身體虛弱啲，我來比較好。」

而張先生和太太就表示，孩子出僅7日，難以找到合適的口罩，出入健康院時只能靠口水巾遮掩口鼻。雖然有朋友幫忙為寶寶做了小口罩，但對初生嬰而言仍然太大，無法使用。張先生指：「如果唔係要來健康院，都盡量少帶他出街。」張先生希望能找到一些適合初生嬰的口罩。

為了減少人流聚集增加感染的機會，不少母嬰健康院都加強防疫措施。衞生署轄下的荃灣母嬰健康院現時只開放給預約人士，其他人士不准進入，並要求進入健康院的人進行登記及量體溫。

王先生獨自帶寶寶來健康院檢查。（曾國亨攝）