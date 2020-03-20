【新冠肺炎】科大再有人確診　兼讀研究生周日紐約回港昨發病　

本港新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案持續上升，科大再有一人中招。科大今日（20日）發內部通訊，今早獲通知一名從紐約返港的兼職研究生確診，周日（15日）回港後，昨日（19日）出現病徵，目前已送院治理。科大表示，該學生離開紐約後，沒有在校園內出沒，正聯絡過去14日與該學生的可能接觸者，為其提供必要支援及建議他們尋求醫療援助。

一名從紐約返港的科大兼職研究生確診。（資料圖片）

學生會：今日增一宗懷疑個案

科大學生會表示，本日亦新增一宗懷疑新冠肺炎確診個案，懷疑感染者今午於鄭裕彤樓(CYT Building)實驗室工作時出現病徵，已經即時送院，涉事樓層亦立即疏散，最快今晚內有檢測結果。懷疑感染者居於Tower B研究生宿舍，學生會呼籲同座宿生注意衛生，觸摸門柄後洗手，沖廁時應先放下馬桶蓋。

早前有傳一名科大物理系男教授亦確診，於3月12日離港到美國達拉斯及日本東京，3月17日返港後確診，發病後沒有到過科大校園。

理大撤回重開面授教學

此外，理大表示原考慮學生在實習課堂方面的需要，酌情及衡量風險的情況下，會批准某些必須的面授實習及實驗科目，但由於這數天本港新冠肺炎的確診個案大幅增加，決定將不會於下周進行必須的面授實習及實驗科目，並會繼續密切留意疫情，以決定未來的課堂安排。

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