【新冠肺炎】內地旅客專車送深圳灣　葉劉淑儀：無辦法中的辦法

本港正面對第二波的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，政府於3月19日起，所有外地抵港人士均須接受14日強制檢疫。不過，20日晚一批內地旅客乘坐飛機抵港，並打算入境後再返回內地。他們因持中國護照只得7日逗期，不獲入境處批准入境，最終由機管局安排專車直接送到深圳灣口岸。 曾任保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀向《香港01》表示，未夠14日逗留期而未能入境是一個新問題，但她認為機管局派專機的做法是「無辦法中嘅辦法，咁佢哋入面可能有人感染，無可能由佢哋滯留喺機場。」至於安排為何不是入境處統籌？葉劉淑儀解釋，一日未進行入境程序都屬於空側（airside），即機管局所管理，專車由機管局安排是合理。

前保安局局長、新民黨主席葉劉淑儀表示，不能任由或已受感染的人士滯留機場。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

政府公布由3月19日起，所有從外地抵港人士均需接受14天強制檢疫，簽證條件不足14天者會被拒入境。在規定生效下，19日有20多名內地旅客從海外抵達本港機場，並希望入境本港再轉往內地。但因持中國護照只能在本港逗留7日，所以入境處拒絕讓他們進入本港。於是他們在轉機大堂放置標語示威抗議，最終機管局安排專車直接送他們到深圳灣過境。而20日亦出現同樣的情況。

曾任保安局局長的葉劉淑儀向《香港01》透露，航空只會根據護照是否有效而放行乘客，故有內地旅客乘坐飛機抵港並不出奇；但至於簽證條件不足14天者會被拒入境，她說：「呢個係新問題，因為過去當局拒絕旅客入境係會安排原機遣返，但宜家對方都唔會收返。」因此，她同意要有特別安排給予內地旅客返回內地，「因為無可能俾有感染風險嘅任何人滯留香港，除非你真係全面封關。」而專車直接送內地旅客到深圳灣過境並無不妥，「無辦中嘅辦法。過去都有海天碼頭，但宜家都停埋。咁係要搵方法俾佢哋返內地。」

鑒於疫情發展，珠江客運有限公司由2月28日起，已暫停從香港機場出發的跨境快船服務暫停，至於跨境客車服務只有限度前往澳門，其餘路線亦已暫停，港深機場中轉服務暫停。

旅客未入境屬機管局的管理範圍

為何專車不是由入境處安排？葉劉淑儀指，任何入在機場範圍仍未過關入境則劃為「空側」（Airside），進行了入境程序後才是「陸側」（Landside），所以當時該批內地旅客身處的是轉機大堂，並未入境，所以安排則留待機管局處理。

覺得全面封關又可行嗎？葉劉淑儀則指，封關才減少風險，但政府要考慮到有大批香港居民在海外，「如果好似外國咁一次封晒唔俾其他國家人士來港，到時乘客太少無航空，嗰批港人滯在外就會好麻煩」，故全面封關的可能甚小。