【新冠肺炎】衞生署張竹君：確診數目得人驚　傳染源頭察社區爆發

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今天新增17宗確診及20宗初步確診個案，即本港累計確診個案或增至294宗。 本港近日個案數量大增，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生坦言現時個案數字「好得人驚」，但由於主要仍屬輸入個案或輸入相關的個案，而非找不到源頭的情況，因此仍未到「社區爆發」的程度，但她指難以界定多少確診數字就屬於社區爆發，本港現時仍可維持圍堵的策略。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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張竹君指，本港近日個案增多，是因為大批人從歐美等地回港，而且當局的檢測數量亦增多。她直言，「而家數字一日幾十個，好得人驚」，但她認為，大部份個案都有外遊紀錄，或在外地回港，包括長居於外地者及留學生，當中有人坦言在外地已有病徵，但回港後才治療。

張竹君認為，以目前情況來看，大多個案都屬於輸入個案或輸入相關的個案，「都未係社區爆發」，政府仍可繼續用圍堵策略，但若日後有更多沒有明顯源頭的個案，「或者隔離屋企人都唔得，就要改變策略。」她指，希望只是這批返港者令本港個案數字增加，其後可以有所回落，當局會對社區爆發嚴陣以待。