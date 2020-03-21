【新冠肺炎】醫管局高拔陞：家居檢疫者出現病徵或要到亞博館檢測

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，港府針對從外國抵港人士做檢測，在機場向無病徵的旅客派發樣本瓶，收集深喉唾液樣本。 食物及衞生局局長陳肇始今天（21日）在記者會表示，這個計劃會針對從高危地區回港，即歐美、英國，而又符合年齡要求的人，即65歲或以上的受檢疫人士或於檢疫居所中須與65歲或以上長者同住的受檢疫人士，料每天派發400至500個樣本瓶。 而醫院管理局行政總裁高拔陞承認，負壓病床佔用率如達到七、八成，「已經差不多滿」，他指如果在亞博、北大嶼山醫院的檢測中心運作成熟時，可以考慮同時在這兩個地點，為在家居檢疫期間突然出現病徵的人做檢測，而毋須安排他們入院。

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，特首林鄭月娥在3月21日開記者會，宣布一系列抗疫措施。 （高仲明攝）

陳肇始：當局已用盡檢測能力

陳肇始指，現時由機場入境而有病徵者，會安排在亞博、北大嶼山醫院的檢測中心做檢測。而針對沒有病徵的旅客，衞生署在3月19日開始，已經為來自高危地區，及符合年齡要求的人提供深喉唾液樣本瓶，高危地區包括歐洲、英國、美國，料每天派發400至500個樣本瓶。這個計劃現正試行，當局會視乎流程、檢測結果，再決定是否需要調整策略。

陳肇始指出，現時疫情嚴峻，個案數量顯著，當局已用盡檢測能力，希望安排到更多抵港旅客做檢測，但亦需要預留檢測給確診者及其密切接觸者。

陳肇始指出，現時疫情嚴峻，個案數量顯著，當局已用盡檢測能力，希望安排到更多抵港旅客做檢測，但亦需要預留檢測給確診者及其密切接觸者。 （高仲明攝）

負壓病房需時消毒 流轉有一定困難

高拔陞則指，過去數天確診數字急速上升，而負壓病房佔用率已達七、八成，「已經差不多滿」。他承認，以往普通病房可以加床，佔用率達100%以上，但負壓病房不可以，而且需時消毒，流轉有一定困難。他指，以往當局安排懷疑個案入院做檢測，現就在亞博館、北大嶼山醫院設檢測中心，希望可在源頭減少醫院壓力，而當檢測中心運作成熟時，可以考慮同時在這兩個地點，為在家居檢疫期間突然出現病徵的人做檢測，而毋須安排他們入院。

另外，他指醫管局七個醫院聯網正改裝普通病房做負壓病房，如日後有確診病人病情輕微，可以安排他們由單人房轉到三、四人房，舒緩壓力。