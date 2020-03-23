【新冠肺炎】確診個案突破300宗　林正財建議政府禁酒吧、婚宴

新型冠狀病毒肺炎 （俗稱武漢肺炎）疫情全球擴發，香港確診個案數字連日急升，昨日（22日）新增44宗確診個案，累計317宗確診個案及1宗疑似個案。行會成員林正財今日（23日）出席電台節目時，認為近來個案與婚宴、酒吧相關，政府應考慮規管酒吧、婚宴暫停營運，相信政府正積極考慮中；惟需研究可以如何在行政措施上實行，然而實際如何落實要由官員決定。他又強調「錢唔係問題」，認為支援員工是合理舉動。

林正財出席港台及商台時節時均有談及現時疫症狀況，他表示，顧問團四位專家意見一致，建議政府做相關行動，相信政府正積極考慮中。他又指，政府專家之一、港大醫學院院長梁卓偉昨日在其中一個電視節目已「講得好清楚」。林指，只有少部分人不合作，便有機會令到社區爆發，認為現行階段嚴峻「只靠自律勤喻未必有用」，「如果10%市民鬆懈，情況會令人擔心」



他舉例，過去有數個社區爆發群組因婚宴發生，九成婚宴雖已延遲，惟餘下一成都有機會有傳播鏈，「通常比平日聚餐時間更長，好多活動會進行，全部都係高危行為。」另外，根據數據，確診者常去酒吧，故他建議政府先規管婚宴、酒吧。他承認當中具複雜性，需研究可以如何在行政措施上實行，實際如何落實要由官員決定；但強調「錢唔係問題」，認為支援員工是合理舉動。



至於是否全禁食肆、縮短公共交通工具營運時間，林認為政府要思考實際操作，值得考慮，有必要或需法律行動，強調政府應「迎難而上」。

行會成員林正財今日（23日）在港台節目《千禧年代》表示，政府應考慮規管酒吧、婚宴暫停營運，相信政府正積極考慮中。（資料圖片）

「剪斷傳播鏈」必須 爭分奪秒

他又認為，最新確診數字反映情況「相當嚴峻」， 坦言輸入個案上升是「預咗」，因英美有爆發情況，惟更令人擔心是本地個案有上升， 「有少部分個案捉唔到」。他解釋，政府實行圍堵政策，若連續兩、三代都捉不到確診者、其密切接觸者，有機會有社區爆發，他形容針對「剪斷傳播鏈」必須 「爭分奪秒」去做。



林指，在19日實施新檢疫令後，非香港居民入境人次已下降，維持500至600人，大部分是經港回澳的澳門人，只有約2至300 必要入境的外國人，當中確診者不多，認為現時已如同「全面封關」。