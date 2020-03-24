【新冠肺炎】政府禁非港人機場入境　旅發局程鼎一：幾乎零旅客

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在歐美大爆發，本港輸入個案大增，昨日確診數字已突破300宗。政府昨日宣布，由明日（25日）凌晨起，所有非香港居民從海外國家或地區乘飛機抵港，將不准入境，暫時為期14天；所有從澳門及台灣入境的人士，不論是否香港居民，同樣需強制檢疫14日。 旅遊發展局總幹事程鼎一今（24日）早在新城電台節目表示，整個2月合計只有約19萬人次遊客，只及過往旅遊旺季單日的旅客人數，目前幾乎算是「零旅客」。

政府昨日宣布，由3月25日凌晨起，所有非香港居民從海外國家或地區乘飛機抵港，將不准入境。（資料圖片）

程鼎一預計，本港上半年每日平均錄得20萬名旅客人次，下半年日均10萬名旅客。他表示，下半年後集中向海外遊客宣傳及提供優惠，例如東南亞市場，聖誕期間旅客數字有所好轉，農曆年期間錄得日均12萬至15萬人次旅客。

程鼎一表示，疫情減退後，旅客不會立即出現，他認為應先在本地市場著手，鼓勵市民消費，創造消費氛圍。程鼎一預料，本港不會出現「報復式反彈」，他認為今次疫情與2003年沙士疫情不同，由於當年只屬個別地區爆發，因此恢復速度較快，但目前全球多個國家地區爆發疫情，同時影響經濟，因應來自中國大陸及亞洲的商務旅客減少，部份歐洲大型展覽亦因而取消。

程鼎一續指，今年10月香港將舉辦國際七人欖球賽、美酒佳餚節及Clockenflap音樂及藝術節，希望屆時能成為向海外宣傳的好時機。

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