【新冠肺炎】再倡在家工作　此輪少機構響應　工會指無薪假增加

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，本港輸入個案大增出現第二波爆發，確診數字逾300宗。行政長官林鄭月娥日前宣布恢復公務員「在家工作」安排，同時呼籲私人機構，採取彈性安排容許僱員在家工作。 有社福機構恢復在家工作安排，但有私人公司未有跟隨政府號召。職工盟主席吳敏兒表示，很多工商業區私人公司的打工仔仍需到辦公室上班，響應政府呼籲的公司較上一波疫情時少，同時有近三分之一文職人員需放無薪假，比例輕微上升。

▼最新一輪防疫措施▼

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社福機構恢復在家工作 或分組彈性上班

根據社會福利機構員工會統計，明愛、信義會恢復在家工作安排，其中信義會旗下單位繼續只維持緊急及必須服務，人手許可下，員工可留家工作及彈性上班；該會部分屬下單位暫停開放，相關員工能五天留家工作。明愛則設「分組」彈性上班安排，建議員工每周至少3天在辦公室工作。

新地未有統一在家工作：多措施減風險

《香港01》向不同私人企業查詢在家工作安排。據了解，其中一間四大會計師樓之一，周一仍未有在家工作安排，但周二已急急呼籲員工可選咋在家工作。

新鴻基地產回覆《香港01》指，已推行多項防疫措施，減低病毒在寫字樓傳播的風險，包括：所有員工進入辦公大廈前接受體溫檢查；員工如有發燒感冒徵狀，需留於家中及立即求診；如員工與新冠病毒的確診者或疑似患者有緊密接觸，需自我隔離14天。新鴻基會為所有前線員工提供口罩，以及加強所有辦公室設施的清潔及消毒，但未有提及在家工作或彈性上班安排。

職工盟主席吳敏兒表示，很多工商業區私人公司的打工仔仍需到辦公室上班，提供在家工作或彈性上班安排的公司較上一波疫情時少。（資料圖片）

職工盟：愈來愈多人放無薪假

職工盟主席吳敏兒接受《香港01》訪問時表示，很多工商業區私人公司的打工仔仍需到辦公室上班，提供在家工作或彈性上班安排的公司較上一波疫情時少，反而要求員工放無薪假的比例增加，三分之一以上的辦公室文職人員需放無薪假，比例較上一波疫情時輕微上升。她又指，打工仔大多寧願「保住份工」，只能接受無薪假安排。

吳敏兒表示，不少私人公司在第一波疫情時曾實施在家工作安排，但不少僱主仍未能突破思維，大多仍希望員工回辦公室工作。（資料圖片）

吳敏兒表示，不少私人公司在第一波疫情時曾實施在家工作安排，但不少僱主仍未能突破思維，大多仍希望員工回辦公室工作。她表示，大量打工仔仍需返回辦公室的情況下，擔心會增加傳染風險，尤其以午膳時間最高危，因此呼籲僱員就衛生安全應保持警覺，例如帶飯或叫外賣獨自進食；僱主亦應設在家工作安排，減低辦公室的感染風險。