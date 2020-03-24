【新冠肺炎】留英港生足不出戶　撲機票回家：當地防範意識鬆懈

新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情全球大流行，本港機場湧現大批「回流」避疫的海外留學生。於英國伯明翰就讀大學的Nathan，亦將是其中之一。 他接受《香港01》訪問時指，當地人防範意識較低，亦較為鬆懈，校園內戴口罩的亦是中港學生居多。隨著疫情失控，當地關閉學校、酒吧等場所，其大學亦宣布本學年毋須重返校園，所有面授課堂亦會取消，畢業在即的他慨嘆：「變相提早告別校園。」購機票返港亦幾番折騰，航班曾被取消，幸最終仍有「著落」，雖然即將面臨14天家居隔離，但他仍期盼盡快回港：「起碼安心好多。」

新冠肺炎全球大流行，不少港人從海外返港。（資料圖片）

新冠肺炎全球爆發，英國疫情加劇，截至今日確診個案總數累計逾6千宗，死亡人數逾300人。Nathan表示，由於學校正值復活節假期，現時逗留校園的學生不多。

校園內初時僅一成學生會戴口罩

他憶述，3月初放假前，環顧校園內戴上口罩的學生寥寥可數，估計僅佔全校人數不足10%，「大部分都是香港或大陸學生。」亦有人出動「豬嘴」濾罐抗疫，「嗰陣英國確診只得40、50宗，大家未咁戒備。」反觀外國學生，則未見任何防範，不過，他未聞有戴口罩遭歧視情況，「最多只係英式幽默咁講笑。」

Nathan說，自從一月起已加強防疫措施，包括勤洗手及常備酒精搓手液，亦購入兩盒口罩備用，「好彩提早買，之後到𠵱家都未有貨。」他亦減少進出圖書館等多人地方，「以免交叉感染。」

疫情失控 提早告別校園

英國疫情未幾一發不可收拾，他就讀的大學宣布，本學年毋須重返校園，所有面授課堂將會取消，考試模式亦將改為網上評核，原訂7月舉行的畢業典禮則暫時未公布詳情，他無奈嘆指，「估唔到咁突然就告別了校園。」

歐美疫情相繼大爆發，海外留學生醞釀返港避疫。「我自己認識的幾十個人，大部分都嘗試返來。」Nathan說，英國政府「佛系抗疫」亦令不少港生憂心忡忡，他自己本身無打算返港，隨後疫情失控，Nathan亦心感不妙，加上學校停止課堂面授，又擔心當地隨時關閉機場，他遂下定決心離開英國。

需花近萬元轉機返港

返港機票價格水漲船高，搶撲過程亦非暢通無阻，「不過都好彩無想像中咁惡劣。」Nathan說，機票一度炒至1.9萬港元至2萬元，不過，他算是較遲一批返港人士，購買時價錢已回落，「但第一次買嘅航班被人取消。」他最終以9000多元「入手」另一張非直航機票，將經多哈轉機抵港。

英國當局下令關閉全國酒吧、食肆、劇場等場所，市面酒吧空空如也。（Peter Summers/Getty Images）

英國所有酒吧、食肆、劇場、戲院及健身室關閉，亦要求全民居家隔離及限制外出，Nathan則早已自行隔離，連同今日出發往機場計算，他已九天足不出戶，膳食主要靠外賣，他事前亦已於超市購足日用品。他指，自己居住的小鎮人口本身較少，有別於倫敦等大城市，超市未見貨架空空如也情況，「倫敦好似搶到連廁紙都無。」他亦計劃改搭Uber前往機場，減少人群接觸。

英國今日加強防疫措施，限制市民外出。（Mike Hewitt/ Getty Images）

▼疫情全球大流行 英國防疫眾生相▼

「主要都係擔心英國人無咩防範意識」，Nathan表示，當地人對疫情較為鬆懈，「大部都無將個肺炎放在眼內。」雖然返港需要接受14天家居隔離檢疫，但他仍希望盡快返港，「會安心好多」。