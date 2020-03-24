【新冠肺炎】麥當勞夜間禁堂食圍封座位　「麥難民」將無法留宿

香港麥當勞宣布，因新冠肺炎疫情確診人數不斷上升，為了保障僱員與顧客的健康及安全，共渡時艱，餐廳於明天起連續兩星期，（即3月25日至4月7日）服務將有所調整。 一向以來，有部份「麥難民」晚上會於餐廳休息，餐廳方面表示由於疫情嚴峻，明白到未來兩星期為「關鍵時間」，亦提早結構每日堂食時間，坦言抱歉未能提供地點作息。

+ 3 + 2

膠帶圍封店內部份位置

麥當勞企業傳訊高級總監林婉梅表示，由於現時的疫情嚴峻，為了職員及顧客的著想，暫停晚更堂食兩星期，並已跟前線同事聯絡作配合上班時間。問到她會如何關閉堂食位時林表示會因應餐廳大小，以膠帶等圍著堂食位置處理，部份分店的範圍較大，將會局部關處理。

麥難民無法留宿 「抱歉未能提供地點」

一向以來，有部份「麥難民」晚上會於餐廳休息，餐廳方面表示由於疫情嚴峻，明白到未來兩星期為「關鍵時間」，亦提早結構每日堂食時間，坦言抱歉未能提供地點作息。「生意始終可以長做有，現時最重要都會擔心顧客同員工安全，之後有人出事做幾多意都補唔返損失，因此生意有所影響作此決定。」

▼2017年8月 觀塘裕民坊麥當勞結業前最後一夜▼

+ 4 + 3 + 2

餐廳公布，所有分店於下午6時後不提供堂食，只設外賣及麥麥送服務，包括24小時餐廳，香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，餐廳作為社會一分子，非常關注僱員和廣大市民的健康，會調整營運模式，不鼓勵堂食，只設外賣及麥麥送，希望能做到減少社交接觸，進一步保障僱員及顧客安全，與社會共同抗疫。

餐廳提到，為配合營運新安排，於每日下午6時至午夜12時使用24小時麥麥送訂餐服務，一律免運費，此外，麥當勞企業傳訊高級總監林婉梅表示，由於現時的疫情嚴峻，為了職員及顧客的著想，暫停晚更堂食兩星期，並已跟前線同事聯絡作配合上班時間。問到她會如何關閉堂食位時林表示會因應餐廳大小，以膠帶等圍著堂食位置處理，部份分店的範圍較大，將會局部關處理。

不接待檢疫人士 但可送餐至大堂

此外，因應香港政府早前宣布進一步加強防疫的抗疫措施，麥當勞暫不接待正接受強制檢疫人士，但仍可透過麥麥送享用美食，如外送地址屬於確診或家居隔離人士的住所名單內，外送員會將食物派送至大廈大堂，以達致零接觸取餐。

▼最新一輪防疫措施▼