【新冠肺炎】科學園網上職業博覽今開始　30%空缺適合應屆畢業生

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，許多活動都被迫取消或改成網上舉辦。經濟受到嚴重打擊，不少人丟飯碗。香港科技園公司將於今天（25日）至3月31日舉辦「香港科學園網上職業博覽2000」，提供1,000多個空缺職位，當中30%空缺適合應屆畢業生申請。園方指已經吸引約2,000名來自香港和海外的創科人才成功登記，準備即時網上揾工。

科學園網上職業博覽今日開始。

提供逾千個空缺職位​​

科技園公司舉辦的「香港科學園網上職業博覽 2020」今日啟動。園方表示，今次活動反應熱烈，有160間來自科學院的的機構參與，提供1,000多個職位，當中包括科技園公司創業培育計劃成員及畢業公司、 中小企及跨國企業，業務範圍涵蓋人工智能及機械人技術、生物醫藥科技、金融科技與智慧城市四大範疇。該次活動提供85%職位空缺為技術和研發相關領域、30%職位空缺歡迎應屆畢業生申請、52%為入門職位、17%為中層職位 。

科技園又指，活動已經吸引約2,000名本地和海外人才登記參加 ，有超過一半擁有學士學位，而擁有研究生或博士學位以上的人士分別為三成和一成。活動期間，科技園公司將滅日舉行免費的網上分享會。

香港科學園網上職業博覽 2020 之最新數據  160 間參與機構  2,000 名本地和海外人才已登記參加活動  1,000+ 職位空缺  85%職位空缺為技術和研發相關領域  30%職位空缺歡迎應屆畢業生申請  52%職位空缺為入門職位  17%職位空缺為中層職位

網上職業博覽為招聘企業提供一站式互動招聘平台，參與活動的招聘企業將開設虛擬展覽攤位，列出與職位空缺相關的資訊，亦會設置即時互動聊天工具、網絡廣播及演示等，與求職者進行即時交流；平台可供求職者上傳及提交簡歷，進行即時面試。

香港科學園網上職業博覽 2020 之網上分享會節目表

科技園表示，每日會舉行免費及互動的網上分享會，邀請跨國企業、初創精英、行業專家及專業人力資源顧問一起參與，與求職者分享求職技巧及創科行業的發展潛力。科技園公司首席科技總監戴紹龍及Lalamove人力資源副總裁余浩然，將於今日下午3時為網上分享會揭開序幕。

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