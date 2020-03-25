【新冠肺炎】入境人士數目回落　林偉喬：歐美返港今獲藍牙手帶

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，自19日起所有外國抵港者須接受14日強制家居檢疫，並需佩戴具追蹤功能的手帶，惟多區有人違反規定擅自外出。資訊科技總監林偉喬今（25日）日在港台節目《千禧年代》指，因應入境入數較少只有3000人，故由今日起，由歐美航班人士會獲發藍牙功能的手帶，再配合手機使用，希望可以更加完善機制，料每日有1000多人使用。

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自新檢疫令開始起，有多名市民表示收不到手帶的啟動碼，更指向資訊科技處求助無門。林偉喬解釋，明白線路很繁忙，很多人「用不慣」、收不到啟動SMS， 今日將增加兩種聯絡方法，分別是電郵、電話短訊功能，同事大約1至2個小時內可覆到。

另外，針對多名「手帶人」違規外出，被質疑手帶的監察功用，林偉喬解釋因當初返港人流數量大，每日均有6000多人 ，故當時派發的不是智能手帶，亦沒有藍牙功能，惟其強調手帶配對了電話可監測，政府仍可透過電話追蹤程式作監察，亦會定時要求檢疫人士將手帶和手機作配對。

他又指，由入境人士一直減少，可直接在機場做程式安裝 和每人獲發藍牙手帶，現時手頭上有一萬條手帶，料下星期每日會增加2000至3000條。林指，政府有不停監察檢疫者，大部分人守規，只有少部分達法，他們已交衞生署、警方處理。