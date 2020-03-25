【新冠肺炎】亞博明設臨時樣本採集中心　抵港者可即場交深喉唾液

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）確診個案持續上升，衞生署將於明日（26日）在亞洲國際博覽館設立臨時樣本採集中心，加快為海外抵港人士收集樣本以進行病毒檢測，並便利部分難於安排家人或朋友送交樣本的人士。換言之，他們依照指示收集深喉唾液樣本後，可即場交回予衞生署當值人員，毋須等於起床後、刷牙漱口及飲食前收集深喉唾液樣本。

衞生署將於明日（26日）在亞洲國際博覽館設立臨時樣本採集中心，加快為海外抵港人士收集樣本以進行病毒檢測。（資料圖片 / 余俊亮攝）

機場設接駁專車到臨時樣本採集中心

衞生署衞生防護中心今日（25日）凌晨進一步擴展「加強化驗室監測計劃」，為英國及歐洲其他國家抵港沒有出現病徵的人士提供免費2019冠狀病毒檢測服務，中心亦於下午將計劃涵蓋範圍擴展至由美國抵港沒有出現病徵的人士。

衞生署臨時樣本採集中心的運作時間為每日上午7時半至晚上11時。抵港人士會在香港國際機場獲提供樣本瓶，他們明日起可選擇從香港國際機場即時乘坐接駁專車到臨時樣本採集中心，並依照指示收集深喉唾液樣本，完成後即場交回予衞生署當值人員，其後須盡快自行返回居所進行強制檢疫。否則，有關人士必須自行於居所收集深喉唾液樣本，然後透過家人或朋友將樣本於收集當日早上交回其中一個收集診所。

翻查資料，早前衞生署要求收到樣本瓶的抵港人士，須在指定收集日期早上依照指示自行於居所收集深喉唾液樣本；根據醫管局指引，採集樣本應是在清晨起床後，刷牙漱口及飲食前進行。

根據醫管局指引，採集樣本應是在清晨起床後，刷牙漱口及飲食前進行。（醫管局網站截圖）

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