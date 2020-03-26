梁偉雄4月中接任消防處處長　廖志勇接任民航處處長

政府今日（26日）宣布，現任消防處副處長梁偉雄將於4月18日出任消防處處長，接替於同日展開退休前休假的李建日。梁偉雄任內曾處理過反修例風波相關事宜，去年在一個內部講座期間，被指曾以「曱甴」二字形容「這些罔顧法紀的暴徒」，惹來社會爭議。 另外，除了消防處高層外，民航處亦有高層官員變動。現任民航處副處長廖志勇將於4月9日出任民航處處長，接替於同日展開退休前休假的李天柱。

現任消防處副處長梁偉雄將於下月18日出任消防處處長，接替於同日展開退休前休假的李建日。（資料圖片）

現任消防處副處長梁偉雄於1985年9月加入消防處任職消防隊長，於2013年10月晉升為副消防總長，於2015年7月晉升為消防總長，並於2016年8月出任消防處副處長至今。

梁偉雄去年一度被爆出以「曱甴」形容反修例事件中的示威者。消防處其後解釋，梁上年10月到消防及救護學院進行座談，談及近日社事件中，部份人的違法行為嚴重破壞法治和社會安寧。

梁偉雄曾以「曱甴」形容「暴徒」

席間，梁曾經以「曱甴」形容「罔顧法紀的暴徒」。處方續指，該座談會為內部意見交流活動，內容不會對外公開，各級人員亦會秉持「救災扶危，為民解困」的使命，盡忠職守為市民服務。

對於梁偉雄即將接任處長一職，公務員事務局局長羅智光表示，梁擁有豐富經驗，並具備出色領導、管理才能，深信他能帶領消防處面對未來挑戰。

現任民航處副處長廖志勇將於4月9日接任民航處處長一職。（政府新聞網）

另外，將會接取替民航處處長的廖志勇，於1990年2月加入社會福利署任職助理社會工作主任，於同年11月任職二級行政主任。其後加入民航處，於1992年3月任職助理民航事務主任，於2006年8月晉升為總民航事務主任，再於2011年7月晉升為民航處助理處長，並於2016年5月起出任民航處副處長至今。