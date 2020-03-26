【空姐藏屍衣櫃案】被指不當對待事主　前男友認為存不公求翻案

港龍空姐陳曼儀7年前在住所遭前男友莫俊賢勒斃，藏屍於家中衣櫃數天才被家人發現。莫潛逃內地後，4年前才被押返香港港受審，並被裁定謀殺罪成，判處終身監禁。惟莫不服裁決，指控方審訊時形容他曾「不當對待」空姐，對他構成不公，今(26日)在上訴庭要求翻案。控方回應時卻指，莫案發前3個月，曾在酒店房內手扼空姐頸部，莫更因這事而要簽保守行為，直言以「不當對待」描述已是作出了讓步。法官聽畢陳詞後押後裁決。

被告莫俊賢兩年前被裁定謀殺前女友陳曼儀罪成，現提上訴求推翻罪名。(資料圖片)

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上訴人莫俊賢被陪審團裁定，於2013年12月4日在荃灣荃威花園一單位內謀殺陳曼儀(26歲)。莫亦在案件開審前，承認了1項盜竊罪及1項企圖盜竊罪，指他於同日偷取陳的手機，並圖盜取她的銀行存款。

指審訊上不應提「不當對待」

莫的代表律師陳詞指，控方原審時提及陳曾在案發前3個月，即2013年9月遭到莫的「不當對待」。律師質疑，此事不應向陪審團透露，控方卻把此事在控辯同意案情中提及，認為此舉或對莫構成不公。

指友人證供或不準確

此外，律師又質疑，莫的一名女姓朋友曾善賢以控方證人身份作供時，指莫曾透露殺死了陳。莫的律師認為，曾善賢當時並不相信莫的說法，認為莫只是開玩笑。律師指，若曾只是當莫開玩笑，便不會留心對方的說話，質疑曾事後回想莫說話的內容，是否準確。

控方指用詞上已作讓步

律政司代表卻回應稱，涉及的「不當對待」是指莫在酒店房間內扼着陳的頸和用手掩她嘴巴等，該事最終以簽保守行為處理。而提及「不當對待」是要交代背景，以及反駁莫稱案發時兩人在冷戰。

控方又強調，原審時使用「不當對待」的做法，已屬控方的「讓步」。

案件編號：CACC144/2018