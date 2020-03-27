【新冠肺炎】梁子超：蘭桂坊群組或第3、4波爆發　促酒吧停業14天

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，截至昨日（26日）下午4時，本港錄得454人染病，其中蘭桂坊樂隊群組急增型至24人感染，涉及樂隊成員、職員及顧客等。 醫學會傳染病顧問委員會主席、呼吸系統科醫生梁子超今早（27日）接受港台節目《千禧年代》訪問表示，相信涉事群組或引致第3或第4波爆發，因目前該公司有百多人接受隔離檢疫，但酒吧客人仍可到其他地方，故建議當局應暫停酒吧及娛樂場所營業14天會較為妥善。

▼最新一輪防疫措施▼

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梁子超續指，近日疫情爆發愈演愈烈，不僅有居於海外人士返港確診，造成外來輸入壓力，且本港亦出現內部傳播鏈。他認為須採取果斷措施，包括將酒吧、娛樂場所暫停營運14天以阻止疫情蔓延，否則2至3周內不能將情況制止，「拖得太耐都會非常傷身、會輸」。

對於限制食肆用膳的人數或室內人數是否湊效，梁子超則指限制每枱人數根本「無乜意義」，仍然會有傳播風險；工作場所即使人與人之間保持2米距離，員工仍會在辦工室內流動，倘無佩戴口罩，飛沫亦有可能停留在桌上，屆時接觸後亦有機會感染。

至於應否限制居民外出，梁子超則指倘出現大規模爆發、隱形傳播鏈便需要考慮。但他認為，屆時社區支援、醫療及物資等相關配套亦十分重要。

食肆經營模式 用膳習慣須改變

故他重申，高危場所包括酒吧、娛樂場所應停業14天，食肆經營模式、用膳習慣須改變，包括減少飲宴、聚會，顧客用膳時「要坐疏啲」，以及出入超級市場應使用酒精搓手液消毒雙手，減低交叉感染風險。

梁子超又補充，家居檢疫的安排不是最為妥當，因病毒能在環境殘留數小時，除非檢疫人士僅留在房間、廁所，否則仍會出現交叉感染的可能。他認為，當局要做足災難性的計劃，為有大規模爆發時將病人分流的安排做準備，包括研究將病情較輕的患分流至類似方艙醫院的設施，以將傷亡人數減至最低。