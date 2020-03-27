【新冠肺炎】港澳實施強制居所檢疫兩日　港珠澳大橋人流跌逾九成

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐三個月，全球近期更大爆發。粵港澳本周中起加強相之間的跨境防疫，先是港澳規定任何人入境都需強制檢疫14日，深圳亦由今日起「封關」。 根本入境處的數字顯示，「封關」限期前一日，本港居民經港珠大橋入境澳門或內地有7,851人，措施實施後僅有106人，昨日亦再下跌至95人；而返港人數亦有頗大變化，限期前一日，本港居民由澳門或內地返港，有6,050人，措施實施後僅有212人，出入境人數大幅下降。

有關出入境措施實行後，周三（25日），經港珠澳大橋入境本港的本地居民，有106人，下跌98%，連同內地及其他地方的訪客，總計為132人，即日下跌98.5%（資料圖片）

日前港府收緊入境檢疫限制，周三（25日）凌晨起，非香港居民從海外國家或地區乘飛機抵港將不准入境，所有從澳門及台灣入境的人士，不論是否香港居民，改為強制檢疫14日，不再豁免，澳門政府同一日起亦規定，由香港入境也要先檢疫14日。有關措施實行前一日，即周二（24日），經港珠澳大橋入境本港的本地居民，有7851人，連同內地及其他地方的訪客，總計為8840人；同日經大橋出境的本港居民則有6050人，連同內地及其他地方的訪客，一共有7199人。

然而，有關出入境措施實行後，周三（25日），經港珠澳大橋入境本港的本地居民，有106人，下跌98%，連同內地及其他地方的訪客，總計為132人，即日下跌98.5%；此外，同日經大橋出境的本港居民則有212人，下跌96.4%，連同內地及其他地方的訪客，一共有410人，下跌94.3%。

此外，廣東省政府昨晚突然宣布，明日（28日）早上6時起，所有經廣東口岸入境人士，包括港澳台地區或中轉旅客，都要接受核酸檢測，並集中隔離14日，食宿費用自理，昨日（26日）經深圳灣口岸出境到內地人數有2476人，較前一日的1525多，相信於「封關」前的最後限期，入境的人數會再上升。