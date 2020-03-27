【新冠肺炎】大家樂取消晚市堂食生效　食客：已吃兩個月外賣

繼麥當勞後，大家樂宣布，受鑑於新型冠狀病毒疫情嚴竣，為保障顧客及員工安全並減低疫情傳播風險，由今日（27日）起大家樂快餐分店於晚上6時半後暫停堂食，只提供外賣服務，暫定至4月9日止，《香港01》記者到荃灣荃新天地分店視察，下午5時半已有職員更換晚間飯市餐牌，絕大部份是外賣優惠套餐，然而，期間已有不少顧客選擇購買外賣回家，餐廳大堂只有零星的數位食客，晚上六時半，職員用黃色膠帶圍起座位，期間沒有勸喻正在用餐的食客。

大家樂宣布，受鑑於新型冠狀病毒疫情嚴竣，由今日（27日）起大家樂快餐分店於晚上6時半後暫停堂食。（余俊亮攝）

未夠晚上6時半，已經有不少食客選擇購買外賣回家，減少留在餐廳進食。居於荃灣的陳女士表示，由兩個月前本港受疫情影響開始，已選擇購買外賣回家，接近完全禁止到外進食，「我買外賣都買咗兩個月，而家間間外賣有折，周圍有折都OK，仲抵，又安心，一家四口落嚟食都唔舒服，都係拎返屋企啦！」她説，由於街上多細菌，每每「心驚膽戰」，放工後購買外賣與家人分享。

她説，兩名就讀中學的子女每天留在家中，未有外出，坦言雖然已經習慣，但也感到「鬱悶」希望疫情盡快結束可以到外面輕鬆一下，「其實食多一個月外賣都已經好辛苦⋯⋯」但疫情嚴峻也了無辦法，希望香港情況盡快得到改善，有信心外出。大女兒今年為中學文憑試準考生，陳女士亦希望屆時能夠順利進行，免得白費今年辛苦得來的準備，「大家都知道疫情係咁冇辦法，但係都情願佢哋留喺屋企」。問她會否說服子女幫忙購買外賣時，她笑說，「希望捱多一個月得啦，我一個嚟買得架啦！」

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另外，湯小姐選擇於晚上六時半前用膳，減少與陌生人接觸，她説明白餐廳的做法，主要為減少交叉感染，暫定堂食是迫不得已，「始終大家食飯要除口罩，咁樣做都冇辦法，因為都有風險。」她説，疫情開始至今，很少外出。進食平均一星期不足一次，每次也速速完成，速速戴上口罩離開，返回家中，多所餐廳將會減少堂食人流，她認為做法恰當，希望因此減少感染機會。

繼麥當勞後，大家樂宣布，受鑑於新型冠狀病毒疫情嚴竣，為保障顧客及員工安全並減低疫情傳播風險，由今日（27日）起大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver’s Super Sandwiches各分店於晚上6時半後暫停堂食，只提供外賣服務，暫定至4月9日止。