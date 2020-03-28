【新冠肺炎】邱騰華：限制聚集措施削行業生意　疫情持續損失更大

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球蔓延，本港疫情持續，截至昨日（27日）累計達519宗個案。政府昨日公布多項防疫新措施，包括限制禁止四人以上聚集，食肆每枱限四人、座位減半，關閉戲院、健身房等設施。 商務及經濟發展局局長邱騰華今日（28日）出席港台節目時表示，任何的限制措施一定影響生意，但若疫情持續，相信行業損失更大。而政府亦會繼續考慮支援企業和保障員工。他又預期，未來整體經濟發展負面，且暫時未知新冠肺炎疫情對本港經濟的影響有多深遠，但因疫情持續，死亡人數仍在上升，目前亦未有研發疫苗，相信新冠肺炎疫情對經濟等影響仍會持續一段時間。 而在口罩供應方面，邱騰華指，政府已初步批核八條生產線，每條生產線每月可生產100至200個萬口罩，全面投入生產可以生產約1400萬口罩。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

政府昨日公布多項防疫新措施，包括限制禁止四人以上聚集，食肆每枱限四人、座位減半，關閉戲院、健身房等設施。

商務及經濟發展局局長邱騰華在香港電台節目中表示，相信措施無可避免會影響不同行業的生意，但若不實行適當措施，疫情持續之下，業界失去的生意會更大。而政府會繼續考慮支援不同行業，包括考慮如何推出措施支援企業和員工。而政府過往亦推出針對行業的措施及廣泛受惠措施，政府將繼續朝著這兩方面考慮。同時，由於相信疫情短期仍會持續，政府亦會考慮整體財政承擔。

商務及經濟發展局局長邱騰華在香港電台節目中表示，相信措施無可避免會影響不同行業的生意。（資料圖片）

邱騰華又指，預期未來整體經濟發展負面，今次疫情不分國界和貧富，歐美國家的疫情嚴重。他指，暫時未知新冠肺炎疫情對本港經濟的影響有多深遠，但因疫情持續，死亡人數仍在上升，目前亦未有研發疫苗，相信新冠肺炎疫情對經濟等影響仍會持續一段時間。同時，邱騰華亦指，中國內地是全球最大的貿易國，內地恢復生產對全球經濟有很大支持，但相信仍很難在短期內恢復原本水平，本港要維持和內地保持貨源暢通，但由於飛機航班減少，載貨能力亦減少，未來貿易物流將受影響。

暫初步批核八條口罩生產線

另外，政府「本地口罩生產資助計劃」月初接受申請，邱騰華指，目前收到申請超過100個，截至昨日為止，初步批核八條生產線，每條生產線每月可生產100至200個萬口罩，全面投入生產可以生產約1,400萬口罩。政府總共會可資助20條生產線，相信在未來兩三個星期內逐步批出餘下的生產線。而政府亦希望將其中一條生產線用於生產兒童口罩，當生產線全面投入生產時，相信產量能確保政府採購口罩之餘，亦能供應市場。