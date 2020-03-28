【新冠肺炎】張宇人：食肆招待人數減半「好傷」　冀當局提供補貼

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，特首林鄭月周五（27日）推出新抗疫措施，要求餐廳只可招待正常一半人數客人，桌與桌之間須保持1.5米距離，且每枱最多限四人，由今日晚上（28日）6時起生效。 飲食界立法會議員張宇人今日出席商台節目《政經星期六》透露，早前與六個商會及特首會晤商討，大部份業界均願意主動實施一系列抗疫措施，包括鼓勵客人外賣，並在晚市提供外賣優惠。惟他提及，現要求餐廳僅招呼一半人對業界「會好傷」，促請當局能代付人工、舖租及提供差餉補貼。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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張宇人指出，目前約有2000間食肆已主動響應多個措施，包括不接待戴手帶的客人並會向當局舉報；會為客人探熱、提供酒精搓手液及要求佩戴口罩；酒吧暫不聘用樂隊；以及鼓勵客人外賣，並在晚市提供8折優惠。

惟張宇人表示，目前政府要求食群僅接待一半人數，業界會「好傷」，故有部份業界寧願在未來兩周完全停業。他促請當局為業界推出紓困措施時，能提供津貼以支持租金、薪金及差餉補貼。

現代飲食專業管理協會主席梁志偉則指，新措施推出後業界會有一定困難，但明白有其社會責任，故會顧全大局。他又指，酒樓將會由大枱改成細枱，並會要求客人「梅花間竹」入座，以保持一定距離。舉行婚宴酒席方面，會傾向說服客人改期。

稻苗學會主席徐汶緯表示，經營茶餐廳主要靠客人轉流，故早、午市僅招待一半客人會造成很大影響，惟業界將會盡量在座位之間設膠板，並會多做外賣生意。同時亦會保障員工安全，向他們提供酒精搓手液、口罩及髮罩。