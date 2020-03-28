【新冠肺炎】家居檢疫者得悉確診自行到公院　醫管局籲應等救護車

撰文：鄭翠碧
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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情繼續擴大，本港累計個案已增至561宗。
本港近來的確診個案有不少都屬家居檢疫者，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生今天（28日）在記者會上指，有家居檢疫者得知自己確診後，沒有等待當局安排救護車送他到醫管局分配的醫院，而是自行到醫院急症室求醫，她呼籲家居檢疫者應等待當局安排的救護車，不要自行求診。
何婉霞呼籲家居檢疫者應等待當局安排的救護車，不要自行求診。 (高仲明攝)
「第二線隔離病房」400張病床快可啟用
何婉霞表示，由於近日公立醫院病床緊張，使用率高，「真係有壓力」，未必能夠安排確診者到其住所附近的醫院，而家居檢疫者接到衞生署通知，知道自己確診後，自行到公院急症室求診。她呼籲家居檢疫者應等待當局安排的救護車，不要自行求診。而醫管局會提醒家居檢疫者在家等待入院期間，應戴上口罩。被問到有多少人需在家等入院，她稱沒有相關數字。
醫管局改裝普通病房轉為「第二線隔離病房」，現時進入最後階段清潔工作，料400張病床在月底可陸續供入住。
何婉霞呼籲家居檢疫者應等待當局安排救護車送他到醫管局分配的醫院。 (資料圖片)