【新冠肺炎】家居檢疫者得悉確診自行到公院　醫管局籲應等救護車

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情繼續擴大，本港累計個案已增至561宗。 本港近來的確診個案有不少都屬家居檢疫者，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生今天（28日）在記者會上指，有家居檢疫者得知自己確診後，沒有等待當局安排救護車送他到醫管局分配的醫院，而是自行到醫院急症室求醫，她呼籲家居檢疫者應等待當局安排的救護車，不要自行求診。

何婉霞呼籲家居檢疫者應等待當局安排的救護車，不要自行求診。 (高仲明攝)

「第二線隔離病房」400張病床快可啟用

何婉霞表示，由於近日公立醫院病床緊張，使用率高，「真係有壓力」，未必能夠安排確診者到其住所附近的醫院，而家居檢疫者接到衞生署通知，知道自己確診後，自行到公院急症室求診。她呼籲家居檢疫者應等待當局安排的救護車，不要自行求診。而醫管局會提醒家居檢疫者在家等待入院期間，應戴上口罩。被問到有多少人需在家等入院，她稱沒有相關數字。

醫管局改裝普通病房轉為「第二線隔離病房」，現時進入最後階段清潔工作，料400張病床在月底可陸續供入住。