【新冠肺炎】200人婚宴變19人觀禮　今結婚新人急轉陣：輸畀政府

大日子，不少人早在一、兩年前準備，既要擇個良辰吉日，亦要提早訂婚宴場地。2020年是「雙春兼閏月」傳統有利婚嫁的年頭，酒席早已爆棚，Pinky和阿廸早在兩年前擇好吉日，預備今天（29日）「拉埋天窗」，豈料遇上新冠肺炎疫境，特首林鄭月娥更宣布今天起婚禮不得多於20人，婚宴亦要遵循食肆規例，每枱不多於四人，枱與枱之間隔1.5米。 面對社會運動和疫情，一對新人從未考慮放棄吉日，豈料婚宴場地因擔心觸犯法例，已要求他們改期設宴：「一直都堅持唔改期，我哋輸咗俾政府。」 新人今天會先簽紙成為合法夫妻，希望他日可以補辦婚宴，大宴親朋。由18圍的婚宴變成只有19人的婚禮，他們慨嘆政府未能及時封關，令疫情加劇，現在要由他們「找數」。

Pinky與阿廸兩年前着手籌備原訂今天舉行的婚禮，奈何臨時要取消婚宴，只會簽紙完婚，簡單而隆重。（李敏聰攝）

「連證婚（律師）都叫我們改期，我們是完全崩潰！」準新娘Pinky訪問期間一直保持笑容，實際上昨天早上（28日）知道婚宴被逼取消，她和準新郎阿廸亦十分傷心。不過礙於攝影、化妝都已經訂好，只好「頂硬上」，在婚宴前的一天取消18圍的酒席，改為只有19人的證婚儀式。「即2、300人變到只有20人，我哋計過，好好笑，雙方家長、兄弟姊妹8個、我們兩個新人，已經14人。另外還有攝影師已經17人，加上律師18人，我們有請婚禮統籌師，已經19個人。」

Pinky與阿廸今「拉埋天窗」，但受抗疫規訂影響，只能舉辦19人的簽紙儀式。（李敏聰攝）

準新人嘆政府未有及時封關

本相約一眾親朋好友的婚宴，遇上突如其來的政策，二人慨嘆政府未有及時封關，令感染人數大幅上升。「因為我住上水，我係好受影響，由水貨客至疫症，去到佢唔封關，我上班都要坐東鐵；他後來封關，又封一啲唔封一啲，阿廸住天水圍，天水圍即刻爆感染個案...」



婚禮統籌師Jessica 為他們籌備婚禮近兩年，看著他們經歷的點滴，不禁哽咽：「很多人都很勤力，儲下一筆錢去做婚禮，見他們這樣浪費錢......別人辛苦等到結婚一天，你搞到他們很辛苦，我真的很傷心。」她認為政府公布政策不清晰，令最終受害的是普羅大眾。

婚禮統籌師Jessica指婚禮酒席的開支龐大，感慨新人在疫境中大失預算，完美婚禮亦成泡影。（李敏聰攝）

婚禮統籌師建議：準新人勿過早付訂金

Jessica又表示，有準新人希望把婚宴由6月改至9月，但酒樓以9月是旺季為由加價20%，令準新人躊躇是否應繼續辦婚禮。Jessica稱即使酒店亦不會提出加價，除非新人想改至2021年結婚，便會被收約12%的年度差價，她希望酒樓可與客戶共度時艱，不應落井下石。她又提醒一眾新人要避免過早付訂金，因為全港或會出現結業潮，擔心準新人得不償失。