【新冠肺炎】消防隊目女兒英國返港確診　家人提早搬走避傳染

本港新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)確診宗數至昨日（28日）累計達583宗（582宗確診及1宗疑似），其中一宗個案患者報住在紅磡的已婚消防人員宿舍，患者是一名18歲的女病人。據了解，患者是港灣消防局一名署理總隊目的女兒，從英國返港後獨自在消防宿舍家居檢疫，其他家人在她返港前已搬到別處。 消防處今日（29日）回覆查詢時證實，一名駐守港島行動總區屬員的女兒，獨自於該宿舍隔離，期間該名屬員及有關家人未有與其女兒有任何直接接觸，衞生署已介定他們並非密切接觸者，毋須醫學監察。該屬員目前照常當值，相關消防局亦已經消毒。

一名消防員的家人確診新型肺炎，但由於兩人無直接接觸，不屬密切接觸者，消防員仍如常當值。（資料圖片）

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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本港第550宗確診個案、18歲女病人於昨日確診，她報住於九龍城區的佛光街30號，該地址是紅磡消防局及已婚消防人員宿舍。

據消息人士透露，女病人是港灣消防局一名署理總隊目的女兒，女病人3月25日從英國抵港後，自行於上述宿舍家居檢疫，女病人的父母及家傭於其回港當日已搬到其他親戚家中暫住。據知該消防隊目的妻子，曾於3月26日到消防宿舍單位門口取走女兒的唾液樣本，並交往油麻地胸肺科診所進行化驗，至翌晚確診。

消防處：與女兒無直接接觸 衞生署界定非密切接觸者

消防處回覆查詢時確認，消防處一名駐守港島行動總區屬員的女兒日前從英國回港，抵港後自行到該屬員居住的消防宿舍單位內獨自進行家居檢疫。在她回港前，有關屬員及其同住家人已搬往其他居所暫住。該屬員的家人曾到宿舍單位門外協助拿取其女兒的唾液樣本，代交往衞生署轄下收集診所進行病毒測試。該名家人在移交樣本其間已採取個人保護措施及並沒有與其女兒有直接接觸。

至3月27日，該屬員女兒收到衞生防護中心通知其樣本檢測結果對2019冠狀病毒呈陽性反應。由於該名屬員及有關家人未有與其女兒有任何直接接觸，衞生署已界定他們並非密切接觸者，無需進行任何醫學監察。該屬員亦照常當值。至於相關消防局已經進行消毒，並已提醒各人員注意個人衞生，提高警覺。

消防處強調一直非常重視及留意屬員的健康情況，亦制定了全面的防疫措施供前線人員遵守，消防局內亦有既定的日常清潔程序及監察措施。由於部份消防處屬員的家人也需要接受強制檢疫，消防處傳染病監察專責組於3月17日發出有關消防處抗疫資訊包的電郵，部門亦轉發由衞生署發出的「同住家人須知」供屬員參閱。