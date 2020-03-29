【新冠肺炎】負壓隔離房使用率達74%　醫管局憂似外國醫院般癱瘓

近日本港錄得的新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案較之前倍增，至今日（29日）中午已新增59宗，累計達642宗（包括641宗確診及1宗疑似）。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞透露，隔離病床及隔離病房使用率分別已達62%及74%，她承認「住院量好爆」，雖然下周料有400張經改裝的「二線隔離病床」可啟用，但她稱若確診個案增幅持續，擔憂連二線病房亦很快爆滿，本港或似外國醫院般癱瘓。 她透露，專家正研究讓病情穩定病人轉到二線病房，如轉走病徵已改善、無發燒、不需早氧氣的病人，可騰出一線隔離房予新個案患者使用，亦會再在各聯網找更多可改裝的病房以應付需求。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞（余俊亮攝）

醫院管理局總行政經理何婉霞在記者會上公布，過去24小時接獲204宗懷疑染疫個案，連同之前的個案，共有540病人仍需接受隔離治療。確診個案方面，目前有430名病人仍在公立醫院留醫，當中4人情況危殆，另5人情況嚴重。截至今日中午12時，醫管局啟用了1,012張負壓病床，使用率為62%；負壓病房則開了534間，使用率達74%。

首次披露逾千張負壓病床分布 僅得800多張床留予病情較輕微成人

何婉霞解釋，在逾千張負壓病床當中，有66張隔離床屬於深切治療部，兒科隔離床則有122張，即餘下只得約800張病床予情況穩定的成年病人，她形容「住院量真係好爆」，加上負壓房經使用過後需時徹底清潔，故部份確診者需等候病床才可安排入院，醫管局對此表示歉意。

近日醫管局多次提及，正將普通病房改裝成二線隔離病房，料可提供400張病床，何婉霞預計下周內可啟用，但她直指若新增個案的速度維持在每日數十宗，即使是二線病房亦會很快爆滿，擔心即使如何努力加床亦無法應付需求，醫管局亦不願見到似外國醫院般被癱瘓。

專家商討或分流穩定病人至二線病房

何婉霞透露，傳染病專家及衞生防護中心正商討如何分流病情較穩定的病人，並研究先將這些病人轉往二線病房，騰出一線病房予新確診患者。她強調二線病房的設備等同一線隔離房，入內工作的醫護所穿的保護裝備亦是同等級別，醫院亦只會將一些已經退燒、不需聞氧氣，病徵完全好轉的病人轉到二線房。

她預計下周內可啟動400張由普通病床改裝而成的二線隔離床，但當局仍在查詢各聯網醫院的容量，務求找到更多病房改裝為二線病房。

海外研究證病人染疫後10日 體內只餘下病毒基因而非活病毒

何婉霞引述有德國的研究發現，部份病人染病後首星期的病毒載量相對較高，但至第二星期開始下跌，這些病人在第10日之後，身體雖然仍有病毒基因，但進行病毒培植時種不出病毒，即體內的未必是活病毒。何續指，醫管局會繼續與專家研究海外的科學實證，包括冠狀病毒在體內的傳播力及相應檢測方法，望有更多數據得悉應如何處理患者，在目前病床不足的困境下找到新的出路。

至於幾時會推行新措施，將輕症者轉到二線病房，何婉霞稱專家仍在商討中，有消息將主動公布。

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