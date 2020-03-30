2019工資中位數18,200元升幅創9年新低 HR：數據滯後現實更差

政府統計處今日（30日）公布最新統計數字，數據顯示，去年的僱員工資中位數為18,200元，較前年上升3.8%，為2010年至今最低升幅。按職業劃分，最高的是教育及公共行政，達29,200元，最低是非技術工人，僅得12,900元。有獵頭公司董事總經理認為，由於報告只統計了去年5月至6月，直斥數字滯後，「依家無論係大公司定細公司，都係放緊無薪假」，預測今年數字或是「有記錄以來最低。」

政府統計處今日（30日）公布「2019年收入及工時按年統計調查」結果，數據顯示，在2019年5月至6月期間，本港僱員（不包括政府僱員和《最低工資條例》所豁免的實習學員、工作經驗學員和留宿家庭傭工）的每月工資中位數為18,200元，較2018年同期的中位數17,500元高3.8%。翻查文件，去年的工資加幅卻是2010年至今的新低。



按性別劃分，男性工資中位數為20,700元，女性工資則為15,900元，兩者按年增4.1%。

2010年至2019年的所有僱員工資中位數及升幅 年份 所有僱員工資中位數 較上一年升幅 2019 $18,200 3.8% 2018 $17,500 4.0% 2017 $16,800 4.1% 2016 $16,200 4.1% 2015 $15,500 4.9% 2014 $14,800 5.3% 2013 $14,100 5.2% 2012 $13,400 4.3% 2011 $12,800 8.5% 2010 $11,800 (未提供) 資料來源：政府統計處

教育及公共行政工資中位數最高

按行業分類，每月工資中位數最高的是教育及公共行政，達29,200元，其次則是金融及保險，達28,300元；最低是非技術工人，僅得12,900元，物業管理、保安及清潔服務亦只得13,000元。而去年「雜項活動」行業的工資中位數升幅是所有行業最高，達6.3%；成績最差的是「批發」，升幅只有1.2%。

2019年的工資加幅卻是2010年至今的新低。（資料圖片）

在每小時工資方面，去年5至6月的中位數為73港元，較前年上升3.6%，男性每小時工資中位數為81港元，女性為64.7港元。按行業分類，教育及公共行政最高，達131.8元，其次是電力及燃氣供應、金融及保險，分別有111.1元和111元。另外，有21,200人領取最低工資37.5港元。

獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏直斥數據滯後。（資料圖片）

HR：數據滯後 未能反映去年實況



獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏直斥數據滯後，只統計了去年5至6月的情況，未能反映去年實況，欠缺指標性，「去年下半年各行各業受打擊，前境又唔明朗，就算無肺炎，大家都唔睇好2020經濟！」她認為，現時經濟環境一個月比一個月差，「依家無論係大公司定細公司，都係放緊無薪假」，預測今年數字或是「有記錄以來最低。」