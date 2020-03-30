【肺炎口罩】嘉華資助東華370萬建工廠 　料7月起月產220萬口罩

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，本港口罩供應緊張。嘉華國際今日（30日）宣布資助東華三院370萬港元，供東華三院轄下一所綜合職業康復中心部分工場位置，改建成口罩生廠的啟動基金。 工廠6月將試產口罩，倘成功試產及取得相關認證，料7月可正式投產，屆時最高產能可達每月220萬個醫療級口罩。

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嘉華國際宣布透過「嘉華國際抗疫基金」資助東華三院，發展口罩生產線，除向旗下服務單位包括醫院、安老和復康院舍及學校等供應口罩外，亦會向其他非牟利機構提供訂購服務，以減輕社福界在金錢及人力上的負擔。

而東華三院是次計劃將轄下位於香港仔的賽馬會藝進綜合職業康復中心，部分工場位置改建成無塵空間，並已成功聯絡口罩製造機器及物料供應商，以及香港生產力促進局的技術支持。倘口罩工廠於6月成功試產及取得認證，7月將正式投產，並預計每月最多可生產220萬個醫療級口罩。

東華三院亦希望透過此項目為殘疾人士提供工作培訓機會，以協助他們將來投身職場及融入社會。

嘉華國際主席呂志和表示，希望香港人能以正能量面對挑戰，同時亦向在關鍵時刻仍緊守崗位的政府部門、官員以及醫護人員致敬。