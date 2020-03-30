【新冠肺炎】港男檢疫期間覺悶圖回內地玩　官斥自私到極點囚6周

因應本港的新冠肺炎疫情，政府早前實施14日強制檢疫令。惟有兩名需自我隔離的男子，在隔離的14天內圖離港，其中一名黃姓被告更在警誡下稱，因住所非常悶，所以想回內地玩。他們今（30日）在西九龍法院承認違反檢疫期間限制的傳票，裁判官直斥黃的行為屬自私到極點的其中一類，判囚6星期。而另一名被告則被判囚10天。

兩男在西九龍法院承認違反檢疫令，分別被判入獄6星期及10天。(資料圖片)

被捕後稱在住所非常悶

被告黃義強，於今年2月13日圖經港珠澳大橋離港時，被發現違反檢疫令而被控。案情指黃在今年2月10月經港珠澳大橋入境，當時獲告知須被隔離14天，以及不可離港。惟黃於2月13日圖經港珠澳大橋離港時被截獲，即被送往隔離營繼續隔離。黃被警誡時直認，因為在住所非常悶，所以想回內地玩。

另一被告稱想回鄉探病母

另一名被告謝永鈺，37歲，則認於2月8日經深圳灣入境，當時獲告知須隔離檢疫14天，以及不可離港。惟他在2月12日在深圳灣被截獲，當時他打算離港。

謝今求情時稱，在故鄉的母親患病，因此打算離港前往探望。

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官斥黃是自私到極點的一類

主任裁判官羅德泉曾問兩名未有律師代表的被告，是否需由律師代表，他們均表示不需要。

羅官在判處黃義強時指黃被捕後稱因覺得非常悶，想離港去玩。羅官指以此案情和理由，屬自私到極點的其中一個類別。黃聽到此處，立即表示：「唔係唔係。」惟裁判官最終判被告監禁6星期。

須市民配合才能對抗疫情

羅官在判處謝永鈺指，現時本港的疫情嚴重，被告的行為卻很諷刺。羅官指，本港的防疫和醫護人員努力工作，阻止疫情在港擴散。羅官指他們辛苦、甚至日以繼夜工作，希望用最大努力，保護大眾安全，但他們需市民配合，才可對抗疫情。惟謝的行為增加大家的危險，其行為「好唔負責任」，羅官認為判囚合適。

案件編號：WKS1864、KCS504265/2020