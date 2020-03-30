【新冠肺炎】逾400人一度於負壓病房等檢測　有人確診兩日才入院

本港COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，確診個案已突破600宗，公立醫院負壓病牀爆滿。《香港01》翻查衛生防護中心紀錄，發現自3月24日起，開始出現確診個案未能即日入院的情況；昨日﹙29日﹚更有兩日前確診的患者﹙3月27日確診的個案513﹚仍未入院，另有19名在1天前﹙28日﹚確診的患者仍未入院。 負壓病床迫爆或與需入院接受檢測的病人數量增加有關，3月19日逾300宗個案住院接受檢測，22日更一度高達464宗，直至近日回落至每日百多宗。有前線醫生指，懷疑個案有程度之分，並透露近日部份公立醫院已率先啟用新增二線病床分流病人。

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截至昨日﹙29日﹚，470名確診患者正在住院，另有197名仍然住院接受檢查的個案，即合共667宗個需使用負壓病牀，專家憂慮公立醫院負壓病牀或快將不敷應用。

昨確診仍未入院患者達51人

《香港01》翻查衛生防護中心紀錄，發現自3月24日起，開始出現當日確診個案未能即日入院的情況，當日有2名確診患者仍未入院。至3月26日，未能即日入院的確診患者增至7人，3月27日更增31人﹙統計截至每日下午4時﹚。

最近一星期確診個案急升，3月28日當日仍未入院的個案亦增加至44宗，其中更有7名一天前確診的患者仍未入院。

至3月29日，患者未能即日入院的情況進一步加劇，有51人當日未入院，更出現兩日前確診的患者（3月27日確診的個案513）仍未入院，另有19名在1天前（28日）確診的患者仍未入院，以及31名當日確診患者待入院（註：3月28、29日統計截至每日中午12時）。

酒吧樂隊群組一患者 確診兩日仍未入院

該名確診兩日仍未入院的36歲患者，屬酒吧及樂隊群組，3月24日開始咳嗽，3月27日確診，居住在灣仔軒尼詩道310至312號，近期曾與樂隊一同到訪多間酒吧，包括中環好利商業大廈Insomnia、灣仔謝斐道76號Dusk Till Dawn、油尖旺諾士佛臺9號All Night Long、灣仔謝斐道82號 Centre Stage。

入院檢查個案一度高達464宗 需入住負壓病房

除了確診患者，符合呈報準則的個案入院後亦需入住負壓病房。這些患者在本月19日突破300宗；3月22日更一度高達464宗，而同日有464確診個案，即合共使用716張負壓病牀。

雖然上述需入院接受檢查個案的每日數字其後稍有回落，但當局公布的公營醫院隔離病床及隔離病房最新﹙29日﹚使用率分別已達62%及74%。