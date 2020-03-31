【新冠肺炎】港島東聯網63張二線隔離床明啟用　病格無雙門設計

新型冠狀病毒肺炎在港持續肆虐，三月的確診個案宗數較二月時急增逾六倍，迫近700大關。醫院管理局改裝約400張普通病床為二線隔離病床，將放置病情穩定的康復中病人，以騰出病房空間放置新增患者。 港島東聯網可提供63張二線隔離床，其中東區醫院有25張病床明日（4月1日）起可啟用，二線床的換氣量與一線隔離病房相若，不過並非每個獨立病格均有雙門設計。港島東醫院聯網總監陸志聰表示，二線病床屬臨時性質，每個病格的一道門加上病房的大門，已符合感染控制要求。

港島東聯網63張二線隔離床，將於4月1日啟用。與一線病房最大分別，是病格出入門只有一道門，而非雙道門。（高仲明攝）

由普通內科病房改造 病人共用廁所

東區醫院共改裝了兩個普通內科病房成為二線隔離病房，分別有25及26張病床，其中有25張病床的病房料於明天啟用。每個病格分別放置2至4張病床，病人需共用病房內的廁所。同一聯網的律敦治醫院亦有12張病床，料於稍後啟用。

醫院管理局高級行政經理（工程）源柏樑今日（31日）表示，改裝二線隔離病房需加強通風及抽氣，令病房變成負氣壓，並需加設HEPA過濾抽風機，以進行高效能粒子過濾，並確保病格符合美國疾控中心的每小時換氣12次的要求，潔淨程度達手術室級別。

陸志聰（右）承認確診患者等候多時未能入院，安排不理想。（高仲明攝）

+ 5 + 4 + 3

病格不如傳統房設雙門 醫管局高層：符合感染控制要求

以往的負氣壓病房均有雙門設計，病人病格與病房走廊之間會有緩衝區，讓醫護可在該處更換保護衣物及消毒，但新改裝的二線病房病人病格僅得一道門，緩衝區則變成一道如人般高的簾，分隔開病床及醫護更換衣物、潔手的地方。

港島東醫院聯網總監陸志聰解釋，二線病床屬臨時、短暫性質，雖病格無雙門設計，但大病房外已設兩道門，加上入住二線病房的病人情況相對穩定，傳染性較低，醫管局的感染控制組同事視察過認為符合要求，亦已通過嚴謹測試。源柏樑補充指，二線病房未如原本的一線隔離房做到電動門功能，需靠同事人手開門，並需在開門時留意病房大門是否正在開放。

源柏樑指，二線病房換氣量合符美國疾控中心指引。（高仲明攝）

昨逾40確診患者未安排入院 陸志聰感抱歉：安排不理想

據衞生防護中心公布，至昨日中午有41個確診新型肺炎患者獲安排入院，陸志聰承認情況不理想，感到抱歉，希望二線病房啟用後可紓緩隔離病房的壓力。至於首批逾400張隔離病床能支持多久，他認為要視乎疫情發展及病人病情而定，難以作出估算，但醫管局會盡力找其他空間改裝二線病房。

源柏樑透露，首批改裝約420張二線隔離病床，涉及16間病房，分布在全港10間醫院。