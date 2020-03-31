【新冠肺炎】港大揭染疫首七日最關鍵　袁國勇：捱過大多一帆風順

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續。香港大學微生物學系講座教授袁國勇及研究團隊，建立了全球首個用以研究病毒的金黃敍利亞小倉鼠實驗模型。 報告顯示，倉鼠注入病毒後，第4日病情最嚴重，甚至出現肺出血，直至第7日開始好轉，並發現有血清。 袁國勇說，若身體不好的長者「捱到」7天，大多「一帆風順」。對年輕、身體好的患者而言，若病床、隔離設施不足，第7天亦是轉捩點，可考慮入住較低級數的隔離設施。

袁國勇說，若身體不好的長者「捱到」7天，大多「一帆風順」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

感染第四日最嚴重 肺出血兼體重急降

團隊利用「金黃敘利亞小倉鼠」作實驗。在倉鼠感染的首周，臨床發現，染疫的倉鼠首周肺部含高病毒量，並出現呼吸、體重下降等情況。在第2日，牠們開始無精神、呼吸急速等，至第四日病情最嚴重，除了鼻黏膜發炎或脫落外，甚至肺出血，而在首日起至第6日，體重更則下降約11%。

不過，至第7日起，倉鼠開始好轉，病毒量跌，並出現血清，直至第14天逐漸恢復體重。

全部健康倉鼠受傳染

團隊將8隻倉鼠注射病毒。一日後，分別各自將健康倉鼠與牠們共處，最後全部8隻健康倉鼠亦受感染。報告指出，實驗證實病毒可經緊密接觸傳播。

7天後仍未好轉便「大件事」​

袁國勇說，若身體不好的長者捱過7天，多數「一帆風順」，他形容，若之後長者情況仍然差、要插喉，便「大件事」。他又說，當病床或隔離設施不足，若過了7天後，年輕或身體好的病人可考慮較低級數的隔離設施。

此外，團隊抽取痊癒倉鼠血清，並注射到其他倉鼠，結果病毒量少了九成。港大微生物學系臨床助理教授陳福和說，可考慮利用康復者的血清作治療。

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兒童大多無徵狀

報告又指，若兒童受感染，他們通常只得輕微徵狀，甚至沒有症狀。大多有免疫力的成人患者，則會出現發燒、呼吸道徵狀等。長者或免疫功能低的患者中，更有機會出現腹瀉、影響肝部或腎臟功能、淋巴球或血小板減少等。