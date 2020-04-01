【新冠肺炎】擬關卡拉OK、麻雀館　專家：考慮關酒吧、限超市人數

新型冠狀病毒疫情持續，本港累計確診個案突破700宗，當中衛生署於周二（31日）公布一個卡拉OK感染群組，同行七人中有五人確診。消息指，行會緊急會議，擬加強規管卡拉OK場所及麻雀館。根據現行的措施，除酒吧及食肆外，大部份娛樂場所均需要關閉，包括遊戲機中心、戲院、健身中心等。 對比歐美等地，不少國家已經關閉酒吧，並限制超市人數。

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特首林鄭月娥在上周五（27日）公布一系列的防疫措施，包括要求六項娛樂場所關閉：遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所及Partyroom，不過卡拉OK及麻雀館則不在其限。當中卡拉OK場所因供應食物及飲品，故僅需要跟從飲食業界的準則。事實上，林鄭月娥曾在早前指出，不會強制要求卡拉OK關閉，相信商戶有防感染措施。

不過，恰巧在新措施出爐後，昨日爆出RED MR卡拉OK感染群組，當中7人在上周二曾到尖沙咀RED MR卡拉OK，其中的5人均已確診感染。據了解，行政會議在今日召開緊急會議，決定要求卡拉OK及麻雀館關閉 14天。

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根據現行的規例，桌球室、保齡球場、溜冰場等均須申領遊樂場所牌照，意味著需要跟從早前公布的措施關閉14天。而根據《公眾娛樂場所條例》，所有音樂會、展覽、運動比賽等均屬於娛樂活動。值得注意的是，政府一旦禁卡拉OK場所及麻雀館，市民娛樂的場地基本上僅剩下酒吧及餐廳。現時餐飲處所均須跟從「限聚令」，包括不得有多於4人同坐一桌、桌子之間最少有1.5米距離及顧客數目不得多過餐廳內座位的一半。

3月25日，本港疫情已非常嚴峻，尖沙咀諾士佛臺酒吧依然有不少人光顧。（資料圖片 / 羅君豪攝）

外國限制超市人數

事實上，外國亦有限制超市人數，包括英國及加拿大等地；醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超亦曾建議可考慮收緊超市人流限制，包括不能夠讓太多人聚集、限制排隊距離等。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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梁子超：應考慮禁酒吧、限制超市人流

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，建議政府下一步應考慮禁酒吧，因現時酒吧仍有感染群組擴散，「隨時呢兩個星期功夫會白廢。」至於餐廳的限制，他認為現時應從外賣配套入手，以減少上班族中午外出午膳的人流。

他又形容超市為防疫的缺口，指不少家庭就算不外出用餐仍需要到超市補給日用品，建議政府應先從源頭著手，保證超市的供應鏈充足，避免市民湧至搶購貨品；此外應研究限制入內人數，如分時段開放、限制超市人流及避免市民在外排隊；他又說，超市應備有足夠潔手液，否則仍有交叉感染的風險。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

蘭桂坊協會：寧願政府禁餐飲業營運

蘭桂坊協會指暫未獲政府通知就酒吧營業有下一步行動，協會總監張素媚指，自上周新措施出爐後，由於部份餐廳店內面積有限，加上酒吧難做外賣生意，業界生意再下跌五成；她指部份餐廳及食肆短期關閉，或縮短營業時間。她形容政府現行措施「禁啲唔禁啲」，甚至只針對部份行業作出限制，坦言寧願政府禁餐飲業務，「痛苦啲過咗呢個高峰期。」她又指，若政府決定禁酒吧，應為業界提供相應支援，包括租金及薪酬的資助，及免差餉等措施。

行政會議成員、資深大律師湯家驊接受有線新聞訪問時，被問及是否進一步關閉補習社、幼兒班play group等等，他認為這些是私人地方，若進一步限制有爭議，例如髮型屋是否要關閉，令全城禁剪頭髮。