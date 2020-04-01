【7.1衝擊立法會】控方將申請涉案15被告　包括王宗堯等合併處理

去年7月1日大批示威者闖入立法會會議廳，大規模破壞立法會大樓內的物品，港大學生會會長孫曉嵐與另外6人被指涉及其中，被控進入或逗留在會議廳範圍等罪。案件今（1日）在東區裁判法院再提訊，控方表示本案將會與其餘同涉闖立法會事件的案件，以及3宗新傳票案合併，案件將會一共涉及15人，案件押後6月15日再提訊。

港大學生會前會長孫曉嵐亦是被告之一，今在東區法院出庭應訊。（李慧娜攝）

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今日再提訊的7名被告：黃家豪（20歲，學生）、羅樂生（19歲，廚師）、周樂謙（29歲，車房工人）、何俊諺（21歲，運輸工人）、畢慧芬（24歲，無業）、孫曉嵐（23歲，無業）及潘浩超（31歲，無業），全部被控一項進入或逗留在會議廳範圍罪，黃家豪亦被控一項刑事毀壞罪，潘浩超則被控兩項刑事毀壞罪，及兩項參與非法集結罪。

控方表示本案已完成調查及索取了法律意見，控方決定將相關案件合併處理，合併申請會在6月10日提訊時處理。裁判官批准押後，除畢慧芬及潘浩超期間須還柙外，其餘5名被告獲准繼續保釋。

王宗堯劉頴匡等亦有被控

社運人士劉頴匡（26歲）、學生文家健（21歲）、藝人王宗堯（41歲）、熱血時報記者馬啟聰（30歲）、及地盤工人沈鏡樂（24歲）同被指涉闖立法會的事件，他們的案件早前已分別提堂。

案件編號：ESCC2241/2019