【新冠肺炎】陳肇始稱禁卡拉OK是迅速應變　馬仲儀：只算亡羊補牢

於武漢率先爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情繼續在全球肆虐，本港至今（4月1日）累計個案逾700宗。近日有7名曾一起到尖沙咀Red MR唱卡拉OK的人士全部中招，政府今日刊憲修訂預防及控制疾病規例修例，傍晚6時起禁止卡拉OK、夜總會和麻雀天九耍樂處所營運14日。食物及衞生局局長陳肇始會見記者時稱，當局發現「卡拉OK群組」感染後，立即規管有關處所，認為做法是「迅速應變」。 公共醫療醫生協會會長馬仲儀批評政府反應過慢，「勉強稱得上亡羊補牢，但絕對唔係所謂嘅快速應變。」

食物及衞生局局長陳肇始稱當局做法是迅速應變。（梁鵬威攝）

政府刊憲修訂預防及控制疾病規例，傍晚6時起禁止卡拉OK、夜總會和麻雀天九耍樂處所營運14日；而按摩院、美容院及會址內所有人，要在可行情況下戴口罩、為顧客量度體溫、提供消毒潔手液等。

被問及現時才關閉卡拉OK是否「補鑊」，陳肇始說，一直有留意卡拉OK的風險，起初覺得以規管其餐飲已適合，到發現群組感染後立即處理，認為做法是「迅速應變」。

陳肇始：如做太多東西做後發現沒需要 會受批評​

至於為何不要求美容院、按摩院及會址即日關閉，陳肇始回應稱，這次先為這三種處所作預防措施，因為如做太多東西做後發現沒需要，亦會受批評，故政府先將權力放入法例框架，如有更多人在有關處所染病，能更快捷地做進一步工夫，包括關閉。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀。（資料圖片／高仲明攝）

公共醫療醫生協會會長馬仲儀批評政府反應過慢，認為當局早在3月28日便應一併要求卡拉OK場所關閉，「有常理嘅人都知唱K危險過喺餐廳，有乜理由當日唔禁埋卡拉OK？」她指出，當局今天的措施「勉強稱得上亡羊補牢，但絕對唔係所謂嘅快速應變。」