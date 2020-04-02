洲際酒店裝修30個月　以往城中名人至愛　電影國產凌凌漆曾取景

新冠肺炎疫情下，訪港旅客大減，不少酒店都宣布員工放無薪假。本港著名地標洲際酒店宣布本月20日將開始為期30個月的裝修，有消息指集團將會遣散員工。 集團指經歷30年來最大型裝修翻新工程後，會重用會前身「麗晶酒店」的名字。事實上，麗晶酒店80年代初落成後，一直是城中名流出入的場所，除了周星馳電影《國產凌凌漆》在酒店大堂取景外，還有不少明星、政商界人士在此舉辦婚禮。立法會議員田北辰對麗晶酒店相當有感情，他說住在九龍時常常光顧「多嘢睇，天下無敵」，2013年更選擇在此嫁女。他說婚宴結束後，酒店相熟的麗晶老員工都出來祝賀，至今仍覺得是溫馨回憶。

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▼洲際酒店現時情況▼

「你book嘅唔係麗晶酒店，你book嘅係麗晶大賓館。」提起電影《國產凌凌漆》，這句對白絕不可少，當中所提的麗晶酒店正是改名前的洲際酒店。電影中，特工凌凌漆接受國家任務前來香港，以為可以入住本港豪華的麗晶酒店，最後原來只是破舊的「麗晶大賓館」，當中的落差所產生的幽默感，令不少觀眾印象深刻。

82年落成 張國榮曾辦生日會 林子祥填詞提及

事實上，麗晶酒店在1982年時落成，坐擁維港無敵海景，加上服務質素及典雅設計，成為城中名人至愛。據傳1982年巨星張國榮就是在麗晶酒店邂逅日後伴侶唐鶴德的，而1995年時張國榮也曾在麗晶酒店慶祝生日。1986年歌星林子祥在自己填詞的RAP歌《阿Lam日記》中，也曾提及麗晶酒店，「你就日日坐系REGENT（麗晶）由天光八到夜」，足見酒店當時的地位。

另外，歌手陳慧琳、李克勤的婚宴、歌神許冠傑退出歌壇的節目均於此酒店舉行。

田北辰2013年曾在此嫁女 留下溫馨記憶

立法會議員田北辰2013年就在洲際酒店嫁女，提及為何選擇該酒店，他表示自小在九龍長大，形容當時的麗晶酒店「天下無敵」，尤其酒店內的咖啡廳常有社會名流出入，他年輕時也不時光顧入去嘆杯咖啡，並大讚當時外籍老闆十分富創意。

2000年前，田北辰住在九龍，三女田植鏘也在九龍出世、長大，對麗晶酒店也十分熟悉，因此三女結婚時便於此舉辦婚宴。田北辰笑言，「當然我覺得都係麗晶更正！比洲際正！」

田北辰嫁女當日，不少政商界名人都有出席，時任發展局局長陳茂波、時任勞工及福利局局長張建宗，還有富商霍英東家的長孫霍啟剛同太太郭晶晶等。他特別提到當日婚禮結束後，許多當年麗晶酒店的老員工、侍應都前來祝賀，令他印象深刻。

30年來最大型裝修 重開業時將更名香港麗晶酒店

現時的洲際酒店共有503間客房，當中有87間海景套房，酒店餐廳包括欣圖軒、NOBU、THE STEAK HOUSE winebar + grill及港畔餐廳。而在上月中，酒店內的米芝蓮一星法國餐廳已宣布結業。該法國餐廳Rech by Alain Ducasse於2017年開業，是名廚Alain Ducasse在法國以外的首間Rech海鮮餐廳，屬米芝蓮一星餐廳，主打新鮮生蠔和魚類菜餚。月底的翻新是開業30年以來最大型的裝修，預計於2022年重新開業，並重新更名為香港麗晶酒店。