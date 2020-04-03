【新冠肺炎】深圳灣口岸旅客清關服務時間縮短　貨物清關不受影響

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府周四（4月2日）表示，將會縮短深圳灣口岸的旅客清關服務時間，由周五（4月3日）起更改為每日上午10時至晚上8時，直至另行通告；而貨物清關服務時間則不受影響，維持不變，即每日上午6時30分至午夜12時。

深圳灣口岸的旅客清關服務時間將會縮短，由周五（4月3日）起改為每日上午10時至晚上8時，直至另行通告。（中新社／示意圖）

發言人稱，為應對疫情，會盡量減少跨境人流並集中資源做好口岸的防疫工作，特區政府與深圳市政府經商討後同意縮短深圳灣口岸的旅客清關服務時間，貨物清關服務時間則維持不變。

特區政府自1月30日起先後暫停了12個陸路或海路口岸的旅客清關服務，只維持深圳灣口岸和港珠澳大橋香港口岸兩個陸路口岸的旅客清關服務。此外，自2月8日起所有從內地抵港或抵港前14天曾到訪內地的人士，須接受14天強制檢疫安排，並在3月25日起要求所有從澳門抵港人士亦同樣須接受14天強制檢疫安排。

截至周三（4月1日），經深圳灣口岸出入境的人數為1392人，其中八成半為香港居民，出入境人數較上述措施生效前下跌97%；經港珠澳大橋香港口岸出入境的人數為141人，近八成為香港居民，出入境人數較上述措施生效前下跌99%。

至於各陸路口岸的貨物清關服務一直維持正常，3月每日平均有8197架次貨車入境香港（出境8186架次），較1月平均每天6838架次（出境6815架次），上升近20%。